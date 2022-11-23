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Профессиональный "костяк" армии РФ уничтожен: раскрыт основной план ВСУ

23 ноября 2022, 14:26

Значительный костяк профессиональных вооруженных сил РФ уже истреблен, подчеркнул Сергей Череватый.

Авдеевка
ВСУ уничтожают оккупантов под Авдеевкой / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook.com/zhebrivskyi

Бойцы Вооруженных сил Украины уже уничтожили профессиональный "костяк" вооруженных сил РФ, поэтому на Авдеевском и Бахмутском направлениях в оккупанты бросают в бой мобилизованные кадры.

Главный план ВСУ на Авдеевском и Бахмутском направлениях - максимально вымотать противника, нанести ему невосполнимые потери, сообщил спикер восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

"Это делается ежедневно, и значительный костяк профессиональных вооруженных сил РФ можно сказать уже истреблен. Сейчас идут мобилизованные кадры", — рассказал он.

По словам Череватого, враг подтягивает мобилизованных на восточный участок фронта. Так, за минувшие сутки в Ялту (Донецкая обл.) прибыли до трех тысяч мобилизованных. Однако ВСУ этот процесс контролируют и маневрируют своими резервами и огневыми средствами.

"Практика последних месяцев показывает, что в плане нанесения вреда, уничтожения врага у нас невероятное преимущество над ним... Мы гораздо технологичнее работаем, используем новые средства, технику и технологии...", — добавил представитель ВСУ.

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города. Однако ВСУ не уступают оккупантам и все время мастерски обламывают планы россиян.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отстают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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