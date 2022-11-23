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"Переползают мертвых": поля под Бахмутом усеяны трупами оккупантов – боец ВСУ

23 ноября 2022, 09:27

Под Бахмутом российские оккупационные войска несут катастрофические потери.

Бахмут
Боец ВСУ рассказал о боях под Бахмутом / Twitter/informatorlgua, Freeradio

В боях под Бахмутом Донецкой области российские оккупационные войска несут катастрофические потери.

В Сеть попали кадры большого количества трупов российских солдат под Бахмутом. Кадры публикует Telegram-канал Оперативный ВСУ.

Также приводятся свидетельства бойца ВСУ с псевдо "Твій друг Стус" из 93-й ОМБр, который принимает участие в боях за Бахмут.

"Идет группа в 10 человек, получает (нецензурно, — ред), отходит 4. Новая группа, опять (нецензурно, — ред.), снова откат. В таком формате проходит день. Иногда они переползают своих мертвых дружков и начинают рыть почти под ними, чтобы выжить. Бывает ложатся у мертвых и лежат часами", — описал он в Twitter происходящее под Бахмутом.

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города. Однако ВСУ не уступают оккупантам и все время мастерски обламывают планы россиян.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отстают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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