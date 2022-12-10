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"Враг изменил тактику": в ВСУ рассказали, могут ли оккупанты окружить Бахмут

10 декабря 2022, 21:05
Вместо классических батальонов оккупанты создают штурмовые отряды, в составе которых есть небольшие группы.
'Враг изменил тактику': в ВСУ рассказали, могут ли оккупанты окружить Бахмут
В ВСУ рассказали, могут ли оккупанты окружить Бахмут / Минобороны РФ

Российские оккупационные войска пытаются штурмовать Бахмут, неся огромные потери. Ежедневно захватчики теряют от 70 до 120 своих солдат. Об этом рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии 24 каналу.

Как отметил Череватый, эти данные являются приблизительными, ведь то, что происходит на Бахмутском направлении в течение последних 5 месяцев – трудно представить. Всего враг потерял возле Бахмута тысячи своих солдат.

"Однако более точные цифры за определенное время сможет озвучить Генеральный штаб ВСУ", - отметил он.

Представитель восточной группировки войск ВСУ также рассказал, что враг изменил тактику на Бахмутском направлении. Вместо классических батальонов оккупанты создают штурмовые отряды, в составе которых есть небольшие группы. Захватчики по 10-15 человек пытаются продвинуться к переднему краю обороны. Однако он подчеркнул, что ВСУ также реагируют на это изменение тактики.

"Хотим заверить украинцев: мы видим действия врага, они просчитаны. Главное, что за все это время не произошло глубинного прорыва нашей обороны. Россиянам не удается окружить наши подразделения", - резюмировал Череватый.

Ситуация в Бахмуте

Как сообщал Главред, в России распространили фейковую информацию о значительных успехах оккупационной армии на Бахмутском направлении и продвижении в сторону Часового Яру для перерезания одной из основных наземных коммуникаций Сил обороны Украины. На самом деле прорыв оказался ничтожным. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По словам аналитиков, фейк о достижениях возле Бахмута является частью российской информационной операции.

Позже в ISW отметили, что российские оккупанты не смогли извлечь уроки из предыдущих дорогих кампаний, сосредоточенных на незначительных в оперативном отношении населенных пунктах. По мнению экспертов, бои за город Бахмут в Донецкой области напоминают предыдущие попытки российских оккупантов взять Северодонецк и Лисичанск и могут стать ловушкой для захватчиков.

В ISW напомнили, что военные с конца мая постоянно тратили боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг города, а в следующие шесть месяцев смогли захватить всего лишь несколько километров территории. При этом они понесли большое количество жертв.

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