"Отправляют к Кобзону оккупантов": украинские военные удерживают Бахмут

Бахмутка / facebook.com/93OMBR

Украинские военные удерживают Бахмут уже более четырех месяцев. Там идет позиционная война. Иногда, чтобы сберечь личный состав, командирам приходится принимать сложные решения.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорит, что фронт в Бахмуте гибкий и расположен на небольшом расстоянии.

"Мы держим Бахмут более четырех месяцев – это уже беспрецедентно. Там гибкая линия фронта, расположенная на небольшом расстоянии, идет позиционная война. Иногда, чтобы сохранить личный состав и не потерять инициативу на том направлении, командирам приходится принимать сложные решения, чтобы отойти. Но самое главное сейчас, что там держится оборона и враг не может достичь главного – прорваться и идти дальше завоевывать нашу землю", - подчеркнул Сергей Череватый.

Также он добавил, что успех наших военных заключается в количестве "закобзоненых" оккупантов, постоянно несущих потери на фронте.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города. Однако ВСУ не уступают оккупантам и все время мастерски обламывают планы россиян.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отстают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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