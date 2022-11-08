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Битва за Бахмут побила рекорд: Жданов рассказал о жестких боях

8 ноября 2022, 20:38

Жданов напомнил, что она началась в апреле и продолжалась до конца лета. В то же время битва за Бахмут длится уже более трех месяцев.

Российские военные, Олег Жданов
Олег Жданов / Миноборони РФ, Главред

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что битва за Бахмут побила рекорд по продолжительности и жестокости боев.

Оккупанты бьют по Бахмуту из всего, что имеют. Однако, наши защитники героически дают отпор врагу.

"Если посчитать, там со стороны России счет убитыми наверняка идет на десятки тысяч. Но точно не менее 10 тысяч там они могли потерять во время этих боевых действий", - сказал Олег Жданов в эфире 24 канала.

Военный эксперт отмечает, что битва за Бахмут по срокам даже превзошла эпическую битву за Донбасс. Жданов напомнил, что она началась в апреле и продолжалась до конца лета. В то же время битва за Бахмут длится уже более трех месяцев.

Ранее в Генштабе сообщили, что на Бахмутском направлении оккупанты атакуют наши позиции и днем, и ночью, независимо от погодных условий. На стороне врага воюет значительная часть наемников из ППК "Вагнера", в том числе и зеков.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города. Однако ВСУ не уступают оккупантам и все время мастерски обламывают планы россиян.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отстают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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