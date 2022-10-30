ВСУ пошли вперед в Бахмуте: прорвали оборону оккупантов и заняли новые позиции

ВСУ продвинулись в Бахмуте / @wrongpersonUA

В Бахмуте Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины прорвали оборону оккупантов РФ и продвинулись вперед.

Об успешных действиях украинских защитников сообщают бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Холодный яр в Twitter.

В частности, они опубликовали фото, которое было сделано на улице Патриса Лумумбы неподалеку от мебельной фабрики. Ранее эти позиции были заняты оккупантами РФ.

"Уже можно понемногу выкладывать фото. Мало у кого есть фото из Бахмута в таких локациях", — пишет боец 93 ОМБр с позывным Закс.

Информацию о продвижении ВСУ в Бахмуте также подтверждает боец ВСУ, бывший нардеп Егор Фирсов.

Он отметил, что окопы и блиндажи, где ранее находились украинские военные, и которые были на передовой, теперь могут считаться "тылом". Также ВСУ захватили стратегические объекты, которыми, по выражению бойца "ранее не владели".

"Ещё неделю назад через поле за моей спиной были вражеские позиции. Теперь ЗСУ продвинулись на 3-5 километров, и заняли позиции врага", - резюмировал он.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города. Однако ВСУ не уступают оккупантам и все время мастерски обламывают планы россиян.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отстают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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