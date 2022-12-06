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"Работает вражеская артиллерия": Жданов заявил о колоссальных потерях Украины под Бахмутом

6 декабря 2022, 23:45
Жданов подчеркнул, что с украинской стороны очень много раненых и гораздо меньше погибших.
Украинские военные, ВСУ Олег Жданов
Украина несет потери на бахмутском направлении / 93-я ОМБр Холодный Яр, Главред

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Вооруженные Силы Украины несут колоссальные потери под Бахмутом. К счастью, речь идет в основном о раненых. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

"Мы несем потери, в том числе и под Бахмутом. Кстати, там очень колоссальные потери. Но у нас гораздо меньше убитых. У нас очень много раненых", - сообщил специалист.

Как отметил Жданов, два дня назад даже The New York Times напечатало статью, в которой рассказывалось, что за сутки под Бахмутом были ранены 240 украинских военнослужащих.

"Медицинские учреждения едва могли справиться с потоком раненых, который шел с линии фронта", - рассказал военный эксперт

Он отметил, что Украина несет потери, поскольку на этом направлении работает российская артиллерия. А артиллерия - это в основном осколочные ранения. Именно поэтому, по его словам, такое огромное количество раненых.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Потери Украины и России на войне

Недавно советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что потери украинской армии на войне с Россией – государственная тайна. Их нельзя озвучивать, чтобы не позволить противнику оценивать эффективность своих операций. В то же время Арестович назвал приблизительное количество погибших. По его словам, на войне погибло от 10 до 20 тысяч украинских военных.

Как отметил Арестович, у Украины много раненых, однако все они через некоторое время возвращаются к бою. В то же время в России много убитых. Соотношение убитых украинских военных к российским - по меньшей мере 1 к 7.

Ранее руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж заявил, что власти России скрывают реальные потери своей армии, которые она несет в войне против Украины. По его словам, более 55 тысяч россиян уже убиты и 60-70 тысяч ранены. Всего около 100 тысяч убитых и раненых. Он подчеркнул, что около 90% оккупантов – без ног, без рук, с тяжелыми ранениями и увечьями. Обратно на фронт возвращается лишь 10%.

Более того, российское командование скрывает причины гибели мобилизованных россиян перед новой волной призыва, чтобы предотвратить бунты в армии. В связи с этим командиры рассказывают родственникам ликвидированных оккупантов, что те якобы "заснули и не проснулись".

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