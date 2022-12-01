УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Много раненых": в Офисе президента озвучили настоящие потери Украины в войне

1 декабря 2022, 15:17

Недавнее заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 100 тысячах "убитых в бою" украинских воинов не соответствует действительности.

'Много раненых': в Офисе президента озвучили настоящие потери Украины в войне
Арестович озвучил настоящие потери Украины в войне / УНИАН

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что потери украинской армии на войне с Россией – государственная тайна. Их нельзя озвучивать, чтобы не позволить противнику оценивать эффективность своих операций. В то же время Арестович назвал приблизительное количество погибших. По его словам, на войне погибло от 10 до 20 тысяч украинских военных.

Об этом советник Офиса президента сказал в разговоре с российским оппозиционером и правозащитником Марком Фейгиным.

"Поскольку цифра озвучена Залужным, главнокомандующим - он имеет такое право, поскольку президент называл ориентировочные цифры, поскольку у общества есть серьезные запросы, у всех неравнодушных людей, кроме того, обмолвилась президент Еврокомиссии – это очень высокий международный чиновник, то мы вынуждены реагировать. Я неофициально могу сказать: наши потери между 10 и 20 тысячами убитыми", - сказал Арестович.

Он подчеркнул, что недавнее заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 100 тысячах "убитых в бою" украинских воинов не соответствует действительности. По словам Арестовича, фон дер Ляйен просто оговорилась.

Впрочем, Арестович признал, что у Украины высокие санитарные потери - когда военнослужащий выбыл более чем на сутки из боевого расчета, в частности вследствие болезни.

Как отметил Арестович, у Украины много раненых, однако все они через некоторое время возвращаются к бою. В то же время в России много убитых. Соотношение убитых украинских военных к российским - по меньшей мере 1 к 7.

Заявление председателя Еврокомиссии о потерях Украины в войне с РФ

Во время выступления в Брюсселе 30 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн заявила, якобы Украина во время войны против России уже потеряла 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских.

"Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и неописуемое развитие. Мы все помним страхи Бучи. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных. Россия должна заплатить за свои чудовищные преступления", - отметила фон дер Ляєн.

Однако незадолго после провозглашения этого заявления в Еврокомиссии заявили о неточности. Директор по политическим коммуникациям ЕК Дана Спинант отметила, что фон дер Ляен имела в виду потери в целом, а не погибшими. То есть в эту цифру входят не только погибшие военные, но и раненые и травмированные.

Позже в Офисе президента Украины и Вооруженных силах отреагировали на резонансное заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о якобы потере Украиной 100 тысяч военных на фронте. В ОП подчеркнули, что точные цифры о потерях на фронте может озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или Верховный главнокомандующий Украины.

Вас может заинтересовать:

война в Украине Алексей Арестович Офис президента война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:17

"Много раненых": в Офисе президента озвучили настоящие потери Украины в войне

15:07

В Беларусь срочно прибыл рейс с русскими генералами и неизвестный элитный борт - СМИВидео

15:06

РосСМИ опубликовали снимок жутко постаревшей Ренаты Литвиновой

15:01

"Мы и Сталинград обстреливали": Лавров цинично объяснил, почему РФ обстреливает ХерсонВидео

14:51

Меган Маркл случайно засветила фото подросшего сына

Реклама
14:43

Будет не только ракетный удар: в Минобороны назвали направление, где РФ планирует наступлениеВидео

14:35

Путин и Гитлер – сиамские близнецы, Россия недостойна переговоров и должна развалиться – Данилов

14:16

Анна Богдан без макияжа засветила, с кем отдыхает на Доминикане

14:14

"Власть вас предупредит": Данилов сделал важное заявление о приближении ракетных ударов РФВидео

14:11

В ЕС решили поставить потолок цен на русскую нефть в 60 долларов - BloombergВидео

14:00

Наполнить дом морской свежестью: 7 способов, как увлажнить воздух дома

13:41

Опасения Запада из-за операции ВСУ по Крыму: эксперт объяснил, как действовать УкраинеВидео

13:31

Приземлился на пятую точку: неуклюжий Путин "влип" в конфуз в его резиденции – СМИВидео

13:25

Гороскоп на декабрь-2022 для всех: кто окажется среди лузеров и счастливчиков месяцаВидео

13:23

Уже пятый случай по стране: испанскому премьеру прислали письмо со взрывчаткойВидео

13:00

Гороскоп на 2 декабря 2022: Рыбы будут искать новые связи, а Близнецы – решение проблем

12:52

До 10 декабря есть риск залезть в долги: астролог Росс назвал самые опасные для финансов даты этого месяцаВидео

12:43

Переобулся в воздухе: Лавров побредил о том, что РФ никогда не просила Украину о переговорахВидео

12:42

Лободе таки отменили несколько концертов в Литве

12:34

"Повару Путина" Пригожину высоких должностей не светит, ЧВК Вагнера легко могут "прикрыть" – эксперт

Реклама
12:00

ВСУ способны освободить Крым в 2023-м, если за 2-3 месяца накопят резервы и вооружения – Згурец

11:57

Франция начала создавать специальный трибунал для русских оккупантовВидео

11:47

Физрук-оккупант из РФ добровольцем пошел на войну и вернулся домой "грузом 200"

11:43

"А что она должна говорить": стало известно, почему Ротару молчит о войне

11:35

"Пригожин прикрывает Путина": диктатору РФ на самом деле выгодны военные поражения своей армии – СнегиревВидео

11:35

Лукашенко разразился паранойей: сражается с воображаемым противником и бредит об угрозахВидео

10:48

"Путин – буратинко, умеет только обманывать": Арестович объяснил, чего Украине не хватает для победыВидео

10:47

Гороскоп на декабрь 2022: названы 4 неудачника месяца - им светит увольнение, травмы и ссоры

10:47

Россия хотела захватить Украину за 10 дней, но провалила план из-за двух факторов – RUSIВидео

10:30

"Путинист" Михалков приостановил работу из-за болезнии

09:57

"В РФ лед тронулся, Путина уже послали на три буквы": военный объяснил, как распадется РоссияВидео

09:55

Уже весной РФ попросит пощады: адмирал США рассказал, как Украина может выиграть войну

09:52

Почему авокадо нужно есть каждый день: чем фрукт полезен для женщин и мужчин

09:51

Пенсии в Украине повысили с 1 декабря: кому увеличили выплатыВидео

09:11

Как "спасти" заряд ноутбука и продлить его работу от батареи при отключениях света

09:00

На Херсонщине оккупанты захватили в плен и морили голодом 14-летнего подростка

08:57

В Киеве будут выключать свет во всех домах: энергетики объяснили измененияВидео

08:56

Авиация РФ проводит маневры, есть угроза новой воздушной атаки на Украину – Spiegel

08:50

Россия закрывается в сталинский концлагерьмнение

08:40

Гороскоп на сегодня 1 декабря: Девы откроют бизнес, а Скорпионы поймают удачу за хвост

Реклама
08:15

День прокуратуры Украины 2022: поздравления в стихах, в прозе и в открытках

08:08

"Нас ждет череда приятных сюрпризов": Арестович заинтриговал изменениями на фронте до нового годаВидео

08:00

Пригожин отводит удар от Путина, скоро его могут списать со счетов — Снегирев

07:55

Ракетные обстрелы и многочисленные жертвы: астролог назвал самые опасные даты для Украины в декабреВидео

07:32

США собираются расширить боевую подготовку ВСУ – CNNВидео

07:14

Гороскоп на декабрь 2022 для Рыб: какие подарки приготовил последний месяц годаВидео

06:48

Бои за Бахмут могут стать "ловушкой" для оккупантов - ISW

06:40

Признание Бундестагом Голодомора геноцидом: почему это решение знаковоемнение

06:15

Что делать, если скучно: 7 лучших советов, как с пользой провести время

06:09

Минобороны Германии представит правительству предложение о размещении систем Patriot в Украине

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять