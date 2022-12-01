'Много раненых': в Офисе президента озвучили настоящие потери Украины в войне

Арестович озвучил настоящие потери Украины в войне / УНИАН

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что потери украинской армии на войне с Россией – государственная тайна. Их нельзя озвучивать, чтобы не позволить противнику оценивать эффективность своих операций. В то же время Арестович назвал приблизительное количество погибших. По его словам, на войне погибло от 10 до 20 тысяч украинских военных.

Об этом советник Офиса президента сказал в разговоре с российским оппозиционером и правозащитником Марком Фейгиным.

"Поскольку цифра озвучена Залужным, главнокомандующим - он имеет такое право, поскольку президент называл ориентировочные цифры, поскольку у общества есть серьезные запросы, у всех неравнодушных людей, кроме того, обмолвилась президент Еврокомиссии – это очень высокий международный чиновник, то мы вынуждены реагировать. Я неофициально могу сказать: наши потери между 10 и 20 тысячами убитыми", - сказал Арестович.

Он подчеркнул, что недавнее заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 100 тысячах "убитых в бою" украинских воинов не соответствует действительности. По словам Арестовича, фон дер Ляйен просто оговорилась.

Впрочем, Арестович признал, что у Украины высокие санитарные потери - когда военнослужащий выбыл более чем на сутки из боевого расчета, в частности вследствие болезни.

Как отметил Арестович, у Украины много раненых, однако все они через некоторое время возвращаются к бою. В то же время в России много убитых. Соотношение убитых украинских военных к российским - по меньшей мере 1 к 7.

Заявление председателя Еврокомиссии о потерях Украины в войне с РФ

Во время выступления в Брюсселе 30 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн заявила, якобы Украина во время войны против России уже потеряла 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских.

"Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и неописуемое развитие. Мы все помним страхи Бучи. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных. Россия должна заплатить за свои чудовищные преступления", - отметила фон дер Ляєн.

Однако незадолго после провозглашения этого заявления в Еврокомиссии заявили о неточности. Директор по политическим коммуникациям ЕК Дана Спинант отметила, что фон дер Ляен имела в виду потери в целом, а не погибшими. То есть в эту цифру входят не только погибшие военные, но и раненые и травмированные.

Позже в Офисе президента Украины и Вооруженных силах отреагировали на резонансное заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о якобы потере Украиной 100 тысяч военных на фронте. В ОП подчеркнули, что точные цифры о потерях на фронте может озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или Верховный главнокомандующий Украины.

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