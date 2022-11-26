"В России больше нет шансов": Шольц заявил, что РФ никогда не выиграет войну против Украины

Немецкий канцлер также подтвердил свое обещание поддерживать Украину столько, сколько нужно.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что победа России в войне против Украины пока выглядит маловероятной. Он также подчеркнул, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине.
Об этом Шольц сказал на конференции Социал-демократической партии, пишет Spiegel.
"Несмотря на поддержку Германией атакуемой Украины, становится все более очевидным, что Россия не только не должна выиграть эту войну, но и не выиграет ее", - заявил канцлер.
Также Шольц подтвердил свое обещание поддерживать Украину столько, сколько нужно. Он добавил, что Германия делает это финансово, гуманитарно и поставляет оружие для ВСУ. Именно поэтому у российской оккупационной армии вообще не будет шансов одержать победу над Украиной.
Шольц еще раз подчеркнул важность своей встречи с главой государства и лидером партии Китая Си Цзиньпином, на которой оба предостерегли от применения ядерного оружия. Страны G20 также заявили, что ядерное оружие не должно применяться в этой войне.
На недавнем саммите в Индонезии подавляющее большинство группы ведущих промышленно развитых стран, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, решительно осудили войну России против Украины.
Напомним, недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что применение российским диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия против Украины является "красной линией", которую нельзя переходить.
"Не разрешено, это неприемлемо использовать ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет. Это будет предел, который нельзя переходить", - заявил он.
Также ранее Шольц заявлял, что нападение России на Украину является частью большого "крестового похода" против всего коллективного Запада.
"Все время Владимир Путин и его помощники четко давали понять одну вещь: эта война касается не только Украины, они считают войну против Украины частью большего крестового похода", - сказал немецкий канцлер.
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