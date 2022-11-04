Шольц – Си Цзиньпину: война России против Украины создает много проблем для мирового порядка

Ситуация на международной политической арене "сложная и изменчивая", Китай и Германия – влиятельные страны и должны работать вместе, сказал Си Цзиньпин.
Война России против Украины приводит к большому количеству проблем, мировой порядок базируется на правилах. Об этом заявил Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
Как сообщает Spiegel, 4 ноября немецкий канцлер Шольц во время визита в Пекин заявил лидеру КНР Си Цзиньпину о том, что война России с Украиной привела к тому, что создано много проблем для мирового порядка.
"Мы собрались вместе в момент, отмеченный большим напряжением. В частности, я хочу выделить войну России против Украины, которая создает много проблем для нашего миропорядка, базирующегося на правилах", - отметил канцлер.
Китайский лидер Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил надежду, что визит Шольца в Пекин укрепит доверие и сотрудничество между государствами. По его словам, ситуация на мировой арене "сложная и изменчивая". Поэтому КНР и ФРГ должны работать вместе как влиятельные государства, а также играть большую роль в мир и развитие "во времена перемен и хаоса".
К слову, незадолго до своего визита в Китай канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем материале для Frankfurter Allgemeine Zeitung написал, что нападение РФ на Украину поставило под сомнение международный порядок и безопасность. Шольц надеется, что Китай окажет влияние на Москву в ситуации с войной и угрозами Москвы применить ядерное оружие.
В Китае заявили о "твердой поддержке " режима Путина
В Министерстве иностранных дел КНР после выступления руководителя РФ Владимира Путина на Валдае 27 октября опубликовали заявление по итогам переговоров руководителя китайского МИД Ван И с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В сообщении было сказано, что Пекин поддерживает РФ и ее директора Путина в реализации политики, стратегических целей и утверждения России в качестве "крупного государства" на международной арене.
Также Пекин намерен значительно расширить сотрудничество с Москвой
Смотрите видео ТСН - какой позиции придерживается Китай в войне России с Украиной
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