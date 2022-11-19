"Немедленно выведите войска": Шольц резко обратился к Путину относительно войны в Украине

Шольц призвал Путина прекратить войну / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и призвал его немедленно прекратить войну в Украине и вывести войска.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на заявление Шольца.

"Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией по Украине", - обратился Шольц к президенту РФ Владимиру Путину.

По его словам, ни одна страна не является соседним задним двором.

"Никто не имеет права забирать себе чужую территорию", - добавил канцлер.

Напомним, недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что применение российским диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия против Украины является "красной линией", которую нельзя переходить.

"Не разрешено, это неприемлемо использовать ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет. Это будет предел, который нельзя переходить", - заявил он.

Также ранее Шольц заявлял, что нападение России на Украину является частью большого "крестового похода" против всего коллективного Запада.

"Все время Владимир Путин и его помощники четко давали понять одну вещь: эта война касается не только Украины, они считают войну против Украины частью большего крестового похода", - сказал немецкий канцлер.

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