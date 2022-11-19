"Немедленно выведите войска": Шольц резко обратился к Путину относительно войны в Украине

Немецкий канцлер подчеркнул, что никто не имеет права забирать себе чужую территорию.
Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и призвал его немедленно прекратить войну в Украине и вывести войска.
Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на заявление Шольца.
"Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией по Украине", - обратился Шольц к президенту РФ Владимиру Путину.
По его словам, ни одна страна не является соседним задним двором.
"Никто не имеет права забирать себе чужую территорию", - добавил канцлер.
Напомним, недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что применение российским диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия против Украины является "красной линией", которую нельзя переходить.
"Не разрешено, это неприемлемо использовать ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет. Это будет предел, который нельзя переходить", - заявил он.
Также ранее Шольц заявлял, что нападение России на Украину является частью большого "крестового похода" против всего коллективного Запада.
"Все время Владимир Путин и его помощники четко давали понять одну вещь: эта война касается не только Украины, они считают войну против Украины частью большего крестового похода", - сказал немецкий канцлер.
Вас может заинтересовать:
- "Вы не выиграете войну": Госдеп США призвал РФ немедленно вывести оккупационные войска из Украины
- ВСУ зайдут в Крым до конца декабря, а война закончится весной - Минобороны
- В Кремле увеличивают расходы на войну: военный эксперт объяснил, повлияет ли это на ход боев