Шольц: Первопричина ракетного удара по Польше - агрессивная война РФ

Олаф Шольц прокомментировал падение ракеты в Польше 15 ноября / Фото Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что инцидент с ракетой, которая упала на территории Польши и убила двух людей, нужно тщательно расследовать. Первопричина произошедшего - агрессивная война РФ против Украины.

При этом, по его словам, не стоит делать выводы заранее - до проведения расследования.

"Ужасное попадание ракеты в Польше нужно тщательно расследовать. Хорошо, что члены НАТО могут быстро это сделать. Нельзя делать каких-либо преждевременных выводов. Но одно очевидно: ничего этого не произошло бы, если бы не агрессивная война России против Украины", - написал Шольц в Twitter.

Как сообщал Главред, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США и другие страны говорят о том, что ракета, которая упала в Польше и убила двоих людей, не была выпущена Россией. От также добавил, что "в то время как мы пытаемся собрать Россию и Украину за одним столом, нет необходимости искать третьего участника этой войны".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что вина за падение ракеты в польском селе Пшеводув 15 ноября всё равно лежит на России, даже несмотря на то, чья это была ракета. Ведь этот инцидент был бы невозможным, если бы не массированная ракетная атака российских оккупантов по Украине.

Ракетный удар по Польше

15 ноября в Польше прогремел взрыв. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Польше и заявил, что это все провоцирует существенную эскалацию, реагировать нужно немедленно. Зеленский призвал "поставить на место террориста".

Вместе с тем в РФ продолжают врать и хотят избежать ответственности, заявляя, что они якобы к этому "не причастны". Там утверждают, что оккупанты якобы даже не пытались ударить по каким-то целям вблизи украинско-польской границы.

Самолет НАТО, который находился в воздушном пространстве Польши 15 ноября, отследил ракету, упавшую на территории страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военного представителя Альянса.

Информация по радиолокационным следам ракеты была предоставлена НАТО и Польше. Кто запустил ракету и откуда она была выпущена - не уточняется.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, из России.

В то же время в Польше подтвердили, что на территории страны действительно упала ракета российского производства. Глава польской дипломатии Збигнев Рау вызвал российского посла в Варшаве для объяснений

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