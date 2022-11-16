Самолет НАТО отследил ракету, попавшую на территорию Польши - CNN

Информация по радиолокационным следам ракеты была предоставлена НАТО и Польше. Кто запустил ракету и откуда она была выпущена - не уточняется.
Самолет НАТО, который находился в воздушном пространстве Польши 15 ноября, отследил ракету, упавшую на территории страны.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на военного представителя Альянса.
"Информация по радиолокационным следам [ракеты] была предоставлена НАТО и Польше", - отметил чиновник.
При этом собеседник CNN не сказал, ни кто запустил ракету, ни откуда она была выпущена.
К слову, самолеты Альянса ведут регулярное наблюдение за территорией Украины с начала российского вторжения.
Ракетный удар по Польше
Россия нанесла ракетный удар по Польше 15 ноября. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны страны.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Польше и заявил, что это все провоцирует существенную эскалацию, реагировать нужно немедленно. Зеленский призвал "поставить на место террориста".
Вместе с тем в РФ продолжают врать и хотят избежать ответственности, заявляя, что они якобы к этому "не причастны". Там утверждают, что оккупанты якобы даже не пытались ударить по каким-то целям вблизи украинско-польской границы.
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