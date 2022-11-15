РФ ударила ракетами по Польше: два человека погибло

Российские ракеты упали в Польше / twittwe.com/wolski_jaros

Две российские ракеты, которыми оккупанты пытались обстрелять украинские города, упали в Польше. В результате этого погибли два человека.

В связи с этим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны страны. Об этом заявил представитель польского правительства Петр Мюллер, сообщает Polsat News.

"В связи с чрезвычайной ситуацией премьер-министр Моравецкий по согласованию с президентом Дудой распорядился созвать встречу Комитета по национальной безопасности и вопросам обороны. Информация, которая будет представлена на комитете, будет позже, если это будет возможно, в максимальной степени доведена до сведения общественности. Я призываю вас до этого не публиковать неподтвержденную информацию", - сказал Петр Мюллер.

Российские ракеты упали в Польше / twittwe.com/wolski_jaros

Кореспондент Radio Zet заявил, что по неофициальным данным, две российские ракеты попали в зерносушилки в селе Пшеводове, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. На месте происшествия работают правоохранители.

Польский аналитик Ярослав Вольский заявил, что имеет место быть и другой версии. Он не исключает, что упасть могла не российская ракета, а ракета ПВО Украины, в которой якобы не сработал ликвидатор. Но это лишь догадки.

Реакция других стран

В Министерстве иностранных дел Эстонии отреагировали на инцидент и заявили, что страна "готова защищать каждый дюйм территории НАТО".

"Мы полностью поддерживаем нашего близкого союзника Польшу", - говорится в сообщении.

Эстония отреагировала на российские ракеты в Польше / скриншот

В Латвии подтвердили, что российские ракеты упали на территории Польши, там назвали это преступлением.

"Латвия полностью поддерживает польских друзей и осуждает это преступление", - сказал премьер-министр Латвии Артис Пабрикис.

Латвия отреагировала на российские ракеты в Польше / скриншот

Ракетная атака на Украину

15 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, запустив много ракет. В Киеве попали по трем жилым домам.

После массовой ракетной атаки половина Украины осталась без света.

10 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что российские оккупанты готовятся к массированному удару по Украине. Они начали накапливать ракеты. Командование РФ не осуществляет одиночные удары ракет или беспилотников, потому что, разумеется, результатов от них "не так много", говорит Игнат. Он убежден, что сейчас Россия пытается нарастить запасы.

Другие новости: