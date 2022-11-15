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15 ноября 2022, 20:07
https://glavred.info/ukraine/rosiya-vipustila-ponad-90-raket-po-ukrajini-bez-svitla-perebuvayut-ponad-7-mln-abonentiv-timoshenko-10425881.html
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Автор:
Ангелина Подвысоцкая
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