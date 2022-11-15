Ситуация стала критической: в Офисе президента сообщили о последствиях массированного удара

Электроэнергия / pixabay.com

Днем 15 ноября российские военные нанесли массированную ракетную атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Как заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, из-за этих попаданий ситуация с энергосистемой является критической.

"Российские террористы нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация критическая", - говорится в сообщении.

По его словам, больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. Также в Киеве ситуация очень тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений.

"Укрэнерго" вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании", - добавил Тимошенко.

Сообщается, что графики стабилизационных отключений пока не действуют. Людей призывают потреблять электроэнергию умеренно. Российские военные атаковали.

Что говорит президент Зеленский про ракетную атаку

Атака на Киев и всю Украину

Российские оккупанты попали в два жилых дома в Печерском районе Киева. Еще несколько ракет сбили системы ПВО.

"В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Позже стало известно, что оккупанты обстреляли очередную многоэтажку в Печерском районе.

Кроме того, удары были зафиксированы в Харькове, Ровно, Львове, Житомире, Хмельницком.

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