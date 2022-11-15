Ситуация стала критической: в Офисе президента сообщили о последствиях массированного удара

В Киеве ситуация очень тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений.
Днем 15 ноября российские военные нанесли массированную ракетную атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Как заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, из-за этих попаданий ситуация с энергосистемой является критической.
"Российские террористы нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация критическая", - говорится в сообщении.
По его словам, больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. Также в Киеве ситуация очень тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений.
"Укрэнерго" вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании", - добавил Тимошенко.
Сообщается, что графики стабилизационных отключений пока не действуют. Людей призывают потреблять электроэнергию умеренно. Российские военные атаковали.
Что говорит президент Зеленский про ракетную атаку
Атака на Киев и всю Украину
Российские оккупанты попали в два жилых дома в Печерском районе Киева. Еще несколько ракет сбили системы ПВО.
"В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Позже стало известно, что оккупанты обстреляли очередную многоэтажку в Печерском районе.
Кроме того, удары были зафиксированы в Харькове, Ровно, Львове, Житомире, Хмельницком.
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