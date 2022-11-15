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Массовый ракетный удар по Украине: во всех городах страны срочно отключают свет

15 ноября 2022, 17:26

Графики стабилизационных отключений пока не действуют для всей Украины.

Взрывы в Киеве, отключение света
Взрывы в Киеве, отключение света / pixabay

Из-за массовой ракетной атаки на Украину все крупные города нашей страны остались без света.

В Укрэнерго сообщили, что по состоянию на 16:50 экстренные отключения электроэнергии введены по всей Украине.

"Из-за массированной ракетной атаки, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине. В том числе и в столице", - написал мер Киева Виталий Кличко.

По его словам, такой шаг является необходимым для сбалансирования энергосистемы.

"Графики стабилизационных отключений пока не действуют. В столице без света предварительно не менее половины клиентов", - добавил городской глава.

Половина Киева без света

В Киеве вводятся экстренные отключения электроэнергии. В компании ДТЭК подчеркивают, что это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий.

Соответственно, графики стабилизационных отключений действовать не будут. По словам CEO Yasno, Сергея Коваленко, что в результате ракетной атаки есть повреждения.

Харьков остался без света

Мэр Игорь Терехов заявил, что город частично без света после прилетов по объектам инфраструктуры. На данный момент приостановлена работа метро и наземного электротранспорта. Информации о пострадавших пока нет.

Львов

После громких взрывов во Львове часть областного центра осталась без света.

Ровно

Мэр Александр Третяк сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры. В результате чего некоторые части Ровно остались без электричества.

Житомир

По словам мэра Сергея Сухомлина, противник нанес два удара по объектам энергетики, ремонтные бригады делают все возможное.

Хмельницкий

Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил о двух попаданиях в объекты на территории Хмельницкой общины. В связи с этим город частично обесточен.

Луцк

На данный момент отдельные районы и некоторые села возле Луцка без электроэнергии. Представители "Волыньоблэнерго" разбираются в ситуации. Сроки восстановления пока неизвестны.

Ракетная атака на Украину

15 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, запустив много ракет. В Киеве попали в три жилых дома.

После массовой ракетной атаки половина Украины осталась без света.

10 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что российские оккупанты готовятся к массированному удару по Украине. Они начали накапливать ракеты. Командование РФ не осуществляет одиночные удары ракет или беспилотников, потому что, понятно, результатов от них "не так много", говорит Игнат. Он убежден, что сейчас Россия пытается нарастить запасы.

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