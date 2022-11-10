Путин готовит массированный ракетный удар по Украине: ВСУ назвали основные цели

Путин собирает запасы для массированного удара по Украине / коллаж фото сайт Кремля, УНИАН

Российские оккупанты готовятся к массированному удару по Украине. Они начали накапливать ракеты. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Командование РФ не осуществляет одиночные удары ракет или беспилотников, потому что поняло, что результатов от них "не так много", говорит Игнат. Он убежден, что сейчас Россия пытается нарастить запасы.

"А вот, собственно, когда массированные обстрелы, которых было у нас в октябре четыре - враг несколько месяцев накапливал свои средства", - сказал Игнат.

Российские заводы работают в 3 смены для восполнения потерь крылатых ракет. В Воздушных силах не исключили, что РФ снова хочет ударить по критической инфраструктуре Украины.

"Вероятно, они накапливают какой-то определенный запас для того, чтобы бить залпом. Это не исключается, потому что не оставил враг своих намерений двинуть нашу критическую инфраструктуру", - пояснил Игнат.

Поставки ПВО и ЗРК Украине

Напомним, ранее руководитель Минобороны Алексей Резников сообщал о том, что войска противовоздушной обороны Украины сбивают более половины всех ракет, которые выпускает Россия по нашей территории.

"Хочу сказать, что наши системы ПВО на сегодняшний день уже сбивают 60% воздушных целей. Это касается крылатых и баллистических ракет, а по дронам - намного выше", - отметил Резников.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее заявил, что страны западного мира усилят противовоздушную оборону Украины. По его словам, одним из приоритетов украинского государства является защита городов, гражданской инфраструктуры и построение воздушного щита для страны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинцев не поддаваться панике и верить в украинскую армию. Залужный сказал, что системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины работают эффективно благодаря профессионализму украинских военных и помощи партнеров.

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