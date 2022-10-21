ВСУ сбивают более 60% ракет России, через пару месяцев ПВО станет еще сильнее – Резников

ПВО Украины сбивают большое количество дронов - Резников / Коллаж АрміяInform, УНИАН

Войска противовоздушной обороны Украины сокрушают более половины всех ракет, которые выпускает Россия по нашей территории. Ударных дронов сбивается еще больше. Через несколько месяцев украинское государство собирается значительно усилить свою систему ПВО. Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что согласно статистике, войска ПВО сбивают 60% воздушных целей врага. Речь идет о крылатых и баллистических ракетах. Дронов уничтожается еще больше.

"Хочу сказать, что наши системы ПВО на сегодняшний день уже сбивают 60% воздушных целей. Это касается крылатых и баллистических ракет, а по дронам - намного выше...", - отметил Резников.

Также он добавил, что Украина будет работать над тем, чтобы сбивать больше ракет и дронов врага, и рассчитывает на усиление своей противовоздушной обороны уже через несколько месяцев.

"Будем двигаться, чтобы процент рос. Я думаю, что через несколько месяцев мы значительно усилим нашу воздушную оборону", - подчеркнул Алексей Резников.

ПВО для Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее заявил, что страны западного мира усилят противовоздушную оборону Украины. По его словам, одним из приоритетов украинского государства является защита городов, гражданской инфраструктуры и построение воздушного щита для страны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинцев не поддаваться панике и верить в украинскую армию. Залужный сказал, что системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины работают эффективно благодаря профессионализму украинских военных и помощи партнеров.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о разговоре со своим израильским коллегой Яиром Лапидом.

В ходе диалога стороны обсудили просьбу Украины к Израилю предоставить системы и технологии ПВО и ПРО для противодействия иранским беспилотникам, которые использует Россия с целью ударов по украинским городам.

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