УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

ВСУ сбивают более 60% ракет России, через пару месяцев ПВО станет еще сильнее – Резников

21 октября 2022, 20:13

Войска Украины сбивают больше половины дронов, которые запускает страна-агрессор по нашей территории, сказал министр обороны Алексей Резников.

Резников, ПВО Украины
ПВО Украины сбивают большое количество дронов - Резников / Коллаж АрміяInform, УНИАН

Войска противовоздушной обороны Украины сокрушают более половины всех ракет, которые выпускает Россия по нашей территории. Ударных дронов сбивается еще больше. Через несколько месяцев украинское государство собирается значительно усилить свою систему ПВО. Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что согласно статистике, войска ПВО сбивают 60% воздушных целей врага. Речь идет о крылатых и баллистических ракетах. Дронов уничтожается еще больше.

"Хочу сказать, что наши системы ПВО на сегодняшний день уже сбивают 60% воздушных целей. Это касается крылатых и баллистических ракет, а по дронам - намного выше...", - отметил Резников.

Также он добавил, что Украина будет работать над тем, чтобы сбивать больше ракет и дронов врага, и рассчитывает на усиление своей противовоздушной обороны уже через несколько месяцев.

"Будем двигаться, чтобы процент рос. Я думаю, что через несколько месяцев мы значительно усилим нашу воздушную оборону", - подчеркнул Алексей Резников.

ПВО для Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее заявил, что страны западного мира усилят противовоздушную оборону Украины. По его словам, одним из приоритетов украинского государства является защита городов, гражданской инфраструктуры и построение воздушного щита для страны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинцев не поддаваться панике и верить в украинскую армию. Залужный сказал, что системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины работают эффективно благодаря профессионализму украинских военных и помощи партнеров.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о разговоре со своим израильским коллегой Яиром Лапидом.

В ходе диалога стороны обсудили просьбу Украины к Израилю предоставить системы и технологии ПВО и ПРО для противодействия иранским беспилотникам, которые использует Россия с целью ударов по украинским городам.

Смотрите видео ТСН - как Украина будет бороться с иранскими дронами-камикадзе

Другие новости:

ПВО дроны Алексей Резников война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:13

ВСУ сбивают более 60% ракет России, через пару месяцев ПВО станет еще сильнее – Резников

20:10

Приметы на 23 октября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы беды не окуталиВидео

20:09

Зачем Путин ввел режим среднего реагирования в нескольких областях РФ: Фейгин раскрыл планВидео

20:00

Британцы уже впряглись за Украину, в ближайший год это не изменится - Тарас Загородний

19:36

Ехал на украденной у журналистов машине: в Херсоне "денацифікувався" российский пропагандистВидео

Реклама
19:28

Сказка со счастливым концом: 4 знака зодиака в 2023 году встретят свою любовь

19:27

Правительство просит украинцев готовиться: "российский террор продолжится"

19:25

В Украине потеплеет: синоптики рассказали о резкой смене погодыВидео

19:15

Крах недоимперии случится не завтра, но он неизбеженмнение

19:04

Петля на войсках РФ вокруг Херсона затягивается, им грозит крупное поражение – экспертВидео

19:00

Гороскоп на завтра 22 октября 2022: Ракам – счастливый случай, Козерогам – неприятный разговор

18:48

Что нельзя носить женщине после 50 лет: 12 вещей, которые нужно выбросить из шкафа и стать свободной

18:38

"Все закачаются": к зиме состоится презентация мощного отечественного вооружения - АрестовичВидео

18:15

Бесплатный ваууматор, освежитель воздуха и еще 3 необычных способа использовать пылесос

18:05

Армия Украины освободила почти всю Харьковщину: РФ удерживает 25 населенных пунктовВидео

17:55

График отключения электроэнергии в Украине: как узнать, когда у вас отключат свет

17:35

"Когда вместо мозгов - какашки": Гордон показал силиконовую патриотку РФ без образования

17:28

Самая вкусная закуска на все случаи жизни: маринованные яйца за 1 сутки - рецептВидео

17:27

Предают раз за разом: имена мужчин, которым нельзя прощать грехиВидео

17:16

6 ошибок при пользовании сковородкой, после которых можно выбрасывать ее в мусорку

Реклама
16:58

Приметы на 22 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год в доме была удачаВидео

16:38

ВСУ освобождают Херсонскую область: оккупантов РФ выбили из 88 населенных пунктовВидео

16:00

Войска РФ украли стиралку в Украине: видео двух оккупантов с машинкой в руках попало в СетьВидео

15:57

Лукашенко резко "переобулся" и заявил, что он якобы не хочет войныВидео

15:48

Экс-депутат Госдумы спрогнозировал, ударит ли Путин по Украине тактическим ядерным оружиемВидео

15:47

"Страшнее ядерного удара": ученый о катастрофических последствиях подрыва Каховской ГЭСВидео

15:29

"Много бестолковых браков, разводов, романов": Лолита высказалась о своей "несчастной" жизни

15:23

У каждого человека есть дар: как узнать свой талант по дате рождения

15:04

Пропагандисты РФ везли ворованное: детали удара по Антоновскому мостуВидео

14:55

"Должен исчезнуть как элемент пропаганды врага": Данилов призвал убрать русский язык из УкраиныВидео

14:46

Ни слова о войне: украинская пловчиха Клочкова пропала и закрыла свои соцсети

14:32

Мобилизованные могут развернуть автоматы против оккупантов: Фейгин о новой проблеме для РФВидео

14:00

"Шахеды" маскируют под "Герани": в СБУ заявили, что Иран намеренно помогает РФ в войне против УкраиныВидео

13:45

ВСУ сбили крылатую ракету РФ: в Сети показали зрелищное видео перехватаВидео

13:42

Сила музыки: украинские защитники спели с оркестром "Ой у лузі червона калина"Видео

13:39

Променял детей и жену на войну: ВСУ ликвидировали "мобика" из Свердловской области РФФотоВидео

13:24

"Ударим по вашим военным объектам": в ВСУ советуют армии Беларуси не соваться в УкраинуВидео

13:18

Выходные в ноябре 2022 в Украине: сколько будем отдыхать в условиях военного положения

12:58

"РФ делает шаги отчаяния": Данилов предупредил о двух сложных месяцах в УкраинеВидео

12:54

Путин смягчил позицию: Эрдоган высказался о переговорах Украины с РФВидео

Реклама
12:45

"Теперь мы – страна женщин": после начала мобилизации в Москве почти не осталось мужчин - NYTВидео

12:40

"В РФ абсолютный беспредел": Фейгин рассказал, готовится ли Москва к ядерному ударуВидео

12:31

"Выключаем чайники и утюги": украинцам массово отключают электроэнергиюВидео

12:00

"Избрали фашиста": Данилов припечатал Путина и предсказал распад РоссииВидео

11:59

Странно, но это работает: зачем люди добавляют молоко и сок при варке круп

11:37

Попал под удар HIMARS: в Херсоне ликвидировали известного пропагандиста РФВидео

11:23

"Украина контактирует с Маском": Резников поставил точку в скандале вокруг StarlinkВидео

11:10

ВСУ получили средства связи и разведки при содействии Favbet Foundation

11:05

Фейгин объяснил, почему ВСУ наплевать на "военное положение" ПутинаВидео

11:04

"ВСУ "откобзонят" всех россиян за 18 дней": Арестович оценил угрозу вторжения со стороны БеларусиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиМодный маникюрОкрашивание волос
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять