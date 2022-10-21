Удары иранских дронов: Кулеба обсудил с премьером Израиля ПВО для Украины

Дмитрий Кулеба провел переговоры с Яиром Лапидом / Reuters, Facebook/PMORUS

Вопрос поставки ПВО для противодействия иранским дронам, которые применяют оккупанты РФ, обсудил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

Глава МИД Украины детально рассказал о последствиях для Украины ракетных ударов и атак дронами со стороны России, говорится в Twitter Кулебы.

"Сообщил ему о невыразимых страданиях, гибели людей и разрушениях, причиненных российскими ракетами и беспилотниками иранского производства. Мы подробно обсудили просьбу Украины к Израилю предоставить системы и технологии противовоздушной и противоракетной обороны", - рассказал Кулеба.

В свою очередь Лапид выразил беспокойство сотрудничеством России и Ирана и выразил поддержку Украине.

"В ходе беседы премьер-министр отметил глубокую обеспокоенность военным сотрудничеством Ирана и России", - говорится в сообщении премьера Израиля в Facebook.

Кулеба 18 октября сделал заявление, согласно которому Киев намерен официально обратиться к Израилю с просьбой предоставить системы ПВО. По словам Кулебы, Украина обратится к израильскому государству на фоне поддержки Ираном России в войне против Киева.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц 19 октября сказал, что Иерусалим будет продолжать поставлять Украине гуманитарную и медицинскую помощь. Однако израильтяне не готовы предоставить Киеву системы вооружения.

Позже Ганц уточнил, что политика Израиля в вопросе поставок вооружений Украине не изменится.

По его словам, Иерусалим готов помочь Киеву в разработке систем раннего предупреждения о ракетных ударах.

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