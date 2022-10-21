Удары иранских дронов: Кулеба обсудил с премьером Израиля ПВО для Украины

Яир Лапид подчеркнул, что Израиль поддерживает украинский народ.
Вопрос поставки ПВО для противодействия иранским дронам, которые применяют оккупанты РФ, обсудил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.
Глава МИД Украины детально рассказал о последствиях для Украины ракетных ударов и атак дронами со стороны России, говорится в Twitter Кулебы.
"Сообщил ему о невыразимых страданиях, гибели людей и разрушениях, причиненных российскими ракетами и беспилотниками иранского производства. Мы подробно обсудили просьбу Украины к Израилю предоставить системы и технологии противовоздушной и противоракетной обороны", - рассказал Кулеба.
В свою очередь Лапид выразил беспокойство сотрудничеством России и Ирана и выразил поддержку Украине.
"В ходе беседы премьер-министр отметил глубокую обеспокоенность военным сотрудничеством Ирана и России", - говорится в сообщении премьера Израиля в Facebook.
Кулеба 18 октября сделал заявление, согласно которому Киев намерен официально обратиться к Израилю с просьбой предоставить системы ПВО. По словам Кулебы, Украина обратится к израильскому государству на фоне поддержки Ираном России в войне против Киева.
Министр обороны Израиля Бенни Ганц 19 октября сказал, что Иерусалим будет продолжать поставлять Украине гуманитарную и медицинскую помощь. Однако израильтяне не готовы предоставить Киеву системы вооружения.
Позже Ганц уточнил, что политика Израиля в вопросе поставок вооружений Украине не изменится.
По его словам, Иерусалим готов помочь Киеву в разработке систем раннего предупреждения о ракетных ударах.
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