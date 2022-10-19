Поставки оружия Украине: Израиль отверг инициативу, но готов помогать с системой оповещения

Израиль отказался поставлять Украине оружие / Коллаж Reuters, УНИАН

Правительство Израиля не будет поставлять Украине никаких систем вооружений. Однако Иерусалим готов помочь государству в разработке системы раннего предупреждения о ракетных ударах. Об этом заявил министр обороны Бенни Ганц.

Как сообщает Jerusalem Post, он сказал о том, что политика Иерусалима в отношении вопроса поставок Украине вооружений меняться не будет. Израиль будет поддерживать украинское государство, но без поставок оружия.

Израиль готов помочь Украине в разработке систем раннего предупреждения о ракетных ударах.

"Наша политика в отношении Украины не изменится - мы будем продолжать поддерживать ее вместе с Западом, но мы не будем предоставлять системы вооружения. Мы попросили украинцев поделиться информацией об их потребностях и предложили помощь в разработке спасательной системы раннего предупреждения", - отметил Ганц.

Бенни Ганц подчеркнул, что из-за существующих "ограничений" и "разнообразия оперативных соображений" Израиль не будет отправлять Украине никаких вооружений.

Вопрос поставок Израилем оружия Украине

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев 17 октября заявил, что "Израиль вроде собрался поставлять оружие Киеву" и разразился угрозой осложнения отношений Москвы и Иерусалима вследствие такой инициативы. Однако в Израиле не заявляли о готовность помочь Украине с вооружениями.

18 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев официально обратится к Израилю с просьбой поставить украинскому государству средства противовоздушной обороны. По его словам, причиной обращений станет поддержка Ираном России в войне против Украины.

19 октября министр обороны Израиля Бенни Ганц отметил, что государство будет оказывать гуманитарную, но не военную помощь Украине.

Лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаньяху сказал, что есть опасность, согласно которой израильское оружие на поле боя, в случае передачи Украине, может оказаться в других руках.

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