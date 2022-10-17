Медведев испугался, что Израиль поставит оружие Украине: разразился "угрозой" и оскорблениями

Израиль пока не обещал Украине оружия, но Медведев уже испугался и "угрожает" / Коллаж УНИАН

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев опасается возможных поставок Израилем оружия Украине и грозится "ухудшением отношений" Москвы и Иерусалима. При этом он в очередной раз разразился укором и истерикой в адрес украинского и израильского государств.

В своем Telegram-канале он заявил о том, что возможное решение Израиля о поставках оружия Украине, дескать, "опрометчивый шаг". Такая ситуация якобы разрушит "отношения" Москвы и Иерусалима.

"Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами", - сказал Медведев.

Также он оскорбительно обозвал украинцев "нацистами" и сказал, что Израиль, в случае военной помощи, мол, может считать Бандеру и Шухевича своими героями.

"Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями…", - подчеркнул кремлевский прихвостень.

Скандальные заявления Медведева

В конце августа Замглавы Совбеза РФ Медведев опубликовал очередную порцию пропаганды. В частности, он нафантазировал сценарий якобы "достижения военных целей" Москвы в войне против Киева. Также он придумал и вариант с, дескать, "военным переворотом" в украинской столице, который якобы завершится "признанием итогов спецоперации".

Медведев агитировал и за проведение фейковых "референдумов" России на захваченных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Тогда он говорил, что после аннексии Донбасса, Москва, дескать, посчитает военные действия в ОРДЛО "посягательством на свои территории.

Также Медведев пугал мир ядерными угрозами. Он говорил, что Россия, мол, может применить ядерное оружие в случае "нападения" на "ее территории" или союзников Москвы.

Также он сказал, что Кремль, дескать, приложит "максимум усилий", чтобы у Украины не появилось ядерного оружия.

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