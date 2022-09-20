Нападение на ОРДЛО - нападение на Россию: Медведев побредил о псевдореферендумах

Медведев побредил о псевдореферендумах в ОРДЛО / коллаж УНИАН

Бывший российский премьер и президент (а ныне ‒ зампред Совбеза РФ) Дмитрий Медведев отличился очередным скандальным заявлением ‒ дескать, он убежден в необходимости проведения псевдореферендумов во временно оккупированных районах Донбасса. По обыкновению, русский политик выложил целую речь в Telegram.

По его мнению, после присоединения этих территорий к России оккупанты получат право любой удар по ОРДЛО считать ударом по РФ.

"После их (псевдореферендумов - Главред) проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер. Посягательство на территорию России ‒ преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты", ‒ пишет Медведев.

Политик убежден, что действия русских оккупантов, которые явно противоречат международному праву, даже надо будет закрепить в Конституции РФ, чтобы "ни одно должностное лицо не смогло вернуть эти решения назад".

Напомним, ранее сообщалось о том, что бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев подтвердил, что видный деятель Кремля (и бывший президент РФ) Дмитрий Медведев страдает от алкоголизма ‒ и якобы из-за этого диктатор Путин и заменил его Михаилом Мишустиным на посту премьера РФ.

По данным Пономарева, Медведев поплатился постом премьера РФ из-за своего пристрастия к алкоголю. Из-за постоянных попоек политик практически никогда не приходил на работу.

До того советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал Медведева "маленьким человеком с большими комплексами".

"Если бы российский империализм имел лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь к себе внимание и самоутвердиться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет Д. Медведев за 2 года – вопрос", - подчеркнул советник руководителя ОП.

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