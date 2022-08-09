"Он все время пьян": бывший депутат Госдумы рассказал, как Путин за пьянство выгнал из премьеров Медведева

Дмитрий Медведев / коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев подтвердил, что видный деятель Кремля (и бывший президент РФ) Дмитрий Медведев страдает от алкоголизма ‒ и якобы из-за этого диктатор Путин и заменил его Михаилом Мишустиным на посту премьера РФ. Об этом Пономарев рассказал в интервью украинскому медиаменеджеру Дмитрию Гордону.

"Конечно, это большой талант Путина: найти человека, который может отказаться от высшей власти в стране абсолютно добровольно, щелкнув, и даже не попытаться как-то зацепиться, сдать всех своих людей, в то же время с эфемерной надеждой, что он когда-то вернется снова к власти. Конечно, это очень сильно повлияло на него (Медведева ‒ Главред) психологически", ‒ пояснил экс-депутат Госдумы РФ.

По данным Пономарева, Медведев поплатился постом премьера РФ из-за своего пристрастия к алкоголю. Из-за постоянных попоек политик практически никогда не приходил на работу.

"И с должности премьера его сняли не потому, что он как-то вышел из фавора, а потому, что просто премьера нет. Он все время пьян. И надо было с этим что-то делать. Пока система работала сама собой – ну ладно, ну нет премьера, но как-то она катится по инерции, но когда надо было уже вытаскивать страну из экономической проблемы, которая из-за всех санкций, из-за этой изоляции, - надо было просто найти человека, который мог бы руководить. Отсюда и взялся Мишустин", - пояснил экс-депутат Госдумы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в июне замглавы Совбеза РФ Медведев сказал, что Украина, мол, через 2 года может прекратить существование. Украинское государство он назвал якобы проектом "анти-Россия".

"Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект "анти-Россия", что остальное для них мелочь", - едко высказался бывший президент РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал Медведева "маленьким человеком с большими комплексами". Он задал риторический вопрос относительно того, а где будет сам Медведеву через 2 года.

"Если бы российский империализм имел лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь к себе внимание и самоутвердиться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет Д. Медведев за 2 года – вопрос", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Другие новости: