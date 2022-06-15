Мечтательный Медведев усомнился в будущем существовании Украины

Медведев сомневается в будущем существовании Украины / УНИАН

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Украина может прекратить свое существование за два года. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Он рассказал о своих сомнениях, комментируя просьбу предоставить Украине газ по ленд-лизу.

"Видел сообщения, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ (сжиженный природный газ – ред.) с оплатой поставок через 2 года. Иначе этой зимой просто замерзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект "анти-Россия", что остальное для них мелочь", - написал Дмитрий Медведев.

Медведев сомневается в будущем существовании Украины / Скриншот

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Напомним, ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что война России против Украины закончится возвращением всех украинских территорий. По его словам, украинские силы как минимум до конца текущего года должны зайти в Крым.

После этого заявления Медведев разразился угрозами в адрес Украины. Российский чиновник назвал, мол, "прямым хамством в адрес России" планы Украины по возвращению захваченного Крыма. По его словам, полуостров Москва якобы не собирается отдавать, так как это станет "национальной изменой".

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