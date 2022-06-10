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"У него получается": Роднянский объяснил, почему Медведев хочет "выглядеть идиотом"

10 июня 2022, 10:28

Когда Медведев был президентом РФ, его за глаза называли жалким, говорит продюсер.

Роднянский объяснил, почему хочет Медведев "выглядеть идиотом" / скриншот

Продюсер Александр Роднянский назвал заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева жалким человеком, которому хочется выглядеть идиотом.

В эфире канала "Украина 24" Роднянский заявил, что Медведев является членом группировки, которую создали бывшие партийные чиновники вместе с представителями криминального мира.

"Это понятийная группировка, созданная усилиями бывших партийных чиновников и криминала в момент распада огромной империи на ее обломках. Они взяли и рекрутировали каких-то мальчиков-"пионэров" из ленинградского университета, среди которых был этот метр с кепкой, который сейчас из себя корчит важного и дико опасного человека", – отметил продюсер.

Также он напомнил, что когда Медведев был президентом РФ, его за глаза называли жалким.

Читайте также"Повод для начала полноценной войны": Медведев разразился угрозами Украине из-за Крыма"Он и остался жалким. Что нам его обсуждать? Обычный, жалкий, ничтожный человечек. Ну хочет выглядеть идиотом? У него получается. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные какие-то средства. Что-то вроде того. Чего обсуждать животное?" – подытожил он.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал тот факт, что президент США Джо Байден отказался предоставлять Украине ракетные системы, которые способны поражать цели на больших расстояниях.

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Дмитрий Медведев Александр Роднянский
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