Медведев похвалил Байдена за отказ дать РСЗО для ВСУ и разразился новыми угрозами Украине

В России начали угрожать новыми серьезными ракетными ударами в случае, если бы Украине дали такие ракетные системы.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал тот факт, что президент США Джо Байден отказался предоставлять Украине ракетные системы, которые способны поражать цели на больших расстояниях.
Соответствующий пост, в котором Медведев "хвалит" Байдена, он разместил в своем Telegram-канале. При этом отметил, что это якобы "разумно".
"Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России. Умно!", – написал он.
После этого Медведев разразился новыми угрозами в сторону Украины, заявив, что в случае предоставления Украине такого оружия Россия нанесла бы удары по украинским центрам принятия решений.
"Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России выполнили бы свою угрозу и нанесли бы удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них вовсе не в Киеве. Что дальше объяснять не надо...", – заявил заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора РФ.
США отказались дать РСЗО большой дальности действия
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине РСЗО, способные поражать территорию России.
Перед этим сообщалось, что американские реактивные системы залпового огня M142 HIMARS или M270, если бы они были в ВСУ, были бы способны уничтожать командные пункты и линии снабжения РФ без страха быть уничтоженными контрбатарейною борьбой.
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