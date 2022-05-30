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Внезапная атака и ближний бой: Силы обороны показали зачистку Харьковщины от рашистов

30 мая 2022, 18:18

Бойцы Сил обороны вышли на позиции для атаки за пределами населенного пункта и ударили по оккупантам.

Харьковщину освобождают от рашистов / Скриншот

Сводный пограничный отряд в составе Сил обороны освобождает населенные пункты от российских оккупантов в Харьковской области.

Видеозапись фрагментов боя с оккупантами пограничники опубликовали на своей странице на портале YouTube.

Отметим, что на видео запечатлено, как бойцы Сил обороны выходят на позиции для атаки за пределами населенного пункта.

На следующих кадрах зафиксирован бой среди жилой застройки. При этом результатом боя стали уничтоженные оккупанты РФ.

Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины на юге Украины, на Херсонском и Запорожском направлениях, смогли продвинуться вперед в среднем на 8-10 км.

Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона, об успешных действиях защитников Украины стало известно вечером в воскресенье, 29 мая.

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