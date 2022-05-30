США не дадут Украине способные достать до территории России РСЗО – Байден

Американская РСЗО HIMARS / shephardmedia.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал вопрос передачи Украине американских реактивных систем залпового огня.

По словам американского лидера, США не будут поставлять Украине РСЗО, способные поражать территорию России, передает Reuters.

"США не будут посылать Украине ракетные системы, которые могут достичь территории России", - цитирует агентство президента США.

Ранее сообщалось о том, что американские реактивные системы залпового огня M142 HIMARS или M270 на вооружении ВСУ способны уничтожать командные пункты и линии снабжения РФ без страха быть уничтоженными контрбатарейной борьбой.

По словам военного эксперта Томаса Тейнера, М142 и М270 отличаются мобильностью и количеством ракет в пакете.

Они имеют большое количество преимуществ над Ураганами и Смерчами, которыми располагают оккупанты РФ.

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