Россия запускает "Рассвет": командир "К-2" предупредил о серьёзной угрозе для Украины

В то же время полковник признал, что быстро отказаться от Starlink, которым армия пользуется уже пять лет, невозможно.

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Верес рассказал об опасности российской спутниковой сети "Рассвет" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео, ua.depositphotos.com

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Россия запускает собственную спутниковую сеть "Рассвет"

Верес считает её серьёзным вызовом для Украины

ВСУ ищут альтернативу Starlink после ограничений со стороны США

Запуск Россией собственной спутниковой сети "Рассвет" грозит Украине серьезными последствиями. Такое предупреждение озвучил командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2", полковник ВСУ Кирилл Верес, сообщает YouTube-канал Pressing.

Командир не скрывает, что возлагает надежды на украинские спецслужбы, которые могли бы сорвать развертывание российской спутниковой группировки.

"Искренне верю и мечтаю, что какая-нибудь из наших специальных служб додумается, как бы так сделать, чтобы что-то упало. Или не взлетело. Или еще там, может, взорвалось. Потому что это будет „закат"", - высказался Верес.

Ограничения Starlink как толчок

Отдельно командир бригады прокомментировал ограничения, которые американская сторона ввела для украинских военных в отношении Starlink. По словам Вереса, эта ситуация стала стимулом для поиска других решений и более активного развития альтернатив.

"Мы всегда думаем, когда холодно и когда поздно. Когда без штанов стоим на морозе минус 20 - тогда начинаем думать. Поэтому мы думаем, работаем", - отметил военный.

Быстрой замены не будет

В то же время полковник признал, что отказаться от привычного инструмента мгновенно невозможно. Он подчеркнул, что систему, которой военные пользовались годами и на которую потратили значительные ресурсы, нельзя заменить за несколько дней.

"Прошло 5 лет, в Starlink вложены миллиарды гривен. Так на какую новую технологию можно перейти за 3 дня?" - риторически спросил командир бригады.

Starlink / Инфографика: Главред

Почему ограничение скорости Starlink мешает ПВО Украины

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в комментарии УНИАН предположил, что американцы, вероятно, ориентировались на среднюю скорость обычного поршневого "Шахеда".

"Почему выбрали именно 100 миль? Сложно сказать, о чем думали американцы. Но, скорее всего, они ориентировались на какую-то условную среднюю скорость обычного "Шахеда", - отметил он.

Однако такое ограничение, по словам эксперта, в первую очередь вредит украинским защитникам неба, ведь реактивные дроны противника летают значительно быстрее.

"Но они, видимо, не знают, что реактивные "Шахеды" развивают скорость до 1000 километров в час. И это больше мешает нашей ПВО, чем россиянам нас убивать", - подчеркнул Корсун.

Следует отметить, что Starshield - это военная версия Starlink. Она обеспечивает связь на передовой и управление беспилотниками, с помощью которых перехватывают российские ракеты и дроны.

Ограничения Starlink в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, украинские подразделения уже несколько дней фиксируют системное ограничение скорости терминалов Starshield на уровне 161 км/ч (100 миль/ч) - вдоль всей линии фронта и над временно оккупированными территориями.

Напомним, что предыдущее ограничение для терминалов Starshield в Украине ввели в ночь на 14 октября. Впоследствии The Wall Street Journal рассказал, кто на самом деле приказал замедлить работу Starlink в Украине. В зависимости от устройства и подразделения связь тогда пропадала на скоростях от 72 до 161 км/ч.

Расследовать ситуацию в США не спешат. Офис генерального инспектора Пентагона отказался расследовать ограничения работы Starlink и Starshield в Украине.

Позиция владельца SpaceX Илона Маска в отношении Украины тоже вызывает вопросы. Он распространил в X пост, в котором решение предоставить Украине Starlink назвали ошибкой. Сам репост миллиардер не комментировал.

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