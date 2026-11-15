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Россия запускает "Рассвет": командир "К-2" предупредил о серьёзной угрозе для Украины

Дарья Пшеничник
15 ноября 2026, 10:28
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В то же время полковник признал, что быстро отказаться от Starlink, которым армия пользуется уже пять лет, невозможно.
Россия запускает
Верес рассказал об опасности российской спутниковой сети "Рассвет" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео, ua.depositphotos.com

Главное из заявления:

видео дня
  • Россия запускает собственную спутниковую сеть "Рассвет"
  • Верес считает её серьёзным вызовом для Украины
  • ВСУ ищут альтернативу Starlink после ограничений со стороны США

Запуск Россией собственной спутниковой сети "Рассвет" грозит Украине серьезными последствиями. Такое предупреждение озвучил командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2", полковник ВСУ Кирилл Верес, сообщает YouTube-канал Pressing.

Командир не скрывает, что возлагает надежды на украинские спецслужбы, которые могли бы сорвать развертывание российской спутниковой группировки.

"Искренне верю и мечтаю, что какая-нибудь из наших специальных служб додумается, как бы так сделать, чтобы что-то упало. Или не взлетело. Или еще там, может, взорвалось. Потому что это будет „закат"", - высказался Верес.

Ограничения Starlink как толчок

Отдельно командир бригады прокомментировал ограничения, которые американская сторона ввела для украинских военных в отношении Starlink. По словам Вереса, эта ситуация стала стимулом для поиска других решений и более активного развития альтернатив.

"Мы всегда думаем, когда холодно и когда поздно. Когда без штанов стоим на морозе минус 20 - тогда начинаем думать. Поэтому мы думаем, работаем", - отметил военный.

Быстрой замены не будет

В то же время полковник признал, что отказаться от привычного инструмента мгновенно невозможно. Он подчеркнул, что систему, которой военные пользовались годами и на которую потратили значительные ресурсы, нельзя заменить за несколько дней.

"Прошло 5 лет, в Starlink вложены миллиарды гривен. Так на какую новую технологию можно перейти за 3 дня?" - риторически спросил командир бригады.

Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

Почему ограничение скорости Starlink мешает ПВО Украины

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в комментарии УНИАН предположил, что американцы, вероятно, ориентировались на среднюю скорость обычного поршневого "Шахеда".

"Почему выбрали именно 100 миль? Сложно сказать, о чем думали американцы. Но, скорее всего, они ориентировались на какую-то условную среднюю скорость обычного "Шахеда", - отметил он.

Однако такое ограничение, по словам эксперта, в первую очередь вредит украинским защитникам неба, ведь реактивные дроны противника летают значительно быстрее.

"Но они, видимо, не знают, что реактивные "Шахеды" развивают скорость до 1000 километров в час. И это больше мешает нашей ПВО, чем россиянам нас убивать", - подчеркнул Корсун.

Следует отметить, что Starshield - это военная версия Starlink. Она обеспечивает связь на передовой и управление беспилотниками, с помощью которых перехватывают российские ракеты и дроны.

Ограничения Starlink в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, украинские подразделения уже несколько дней фиксируют системное ограничение скорости терминалов Starshield на уровне 161 км/ч (100 миль/ч) - вдоль всей линии фронта и над временно оккупированными территориями.

Напомним, что предыдущее ограничение для терминалов Starshield в Украине ввели в ночь на 14 октября. Впоследствии The Wall Street Journal рассказал, кто на самом деле приказал замедлить работу Starlink в Украине. В зависимости от устройства и подразделения связь тогда пропадала на скоростях от 72 до 161 км/ч.

Расследовать ситуацию в США не спешат. Офис генерального инспектора Пентагона отказался расследовать ограничения работы Starlink и Starshield в Украине.

Позиция владельца SpaceX Илона Маска в отношении Украины тоже вызывает вопросы. Он распространил в X пост, в котором решение предоставить Украине Starlink назвали ошибкой. Сам репост миллиардер не комментировал.

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