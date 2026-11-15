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РФ хочет перемирия под Константиновкой: в ISW раскрыли скрытую цель Кремля

Мария Николишин
15 ноября 2026, 09:24
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Аналитики полагают, что локальная пауза позволит оккупантам нарастить силы на подступах к "поясу крепостей".
РФ хочет перемирия под Константиновкой: в ISW раскрыли скрытую цель Кремля
Почему Кремль выбрал именно Константиновку / коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, deepstatemap

Ключевые тезисы:

  • Кремль настаивает на проведении гуманитарной миссии именно в Константиновке
  • Киев предлагал США 7–8 других населенных пунктов, РФ отказалась
  • Пауза нужна оккупантам для накопления сил

Страна-агрессор Россия добивается, чтобы следующая гуманитарная миссия состоялась именно в Константиновке. Локальная пауза в боях дала бы врагу возможность укрепить южный фланг "пояса крепостей" и подготовиться к новым попыткам захватить Константиновку и Доброполье. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают: по словам президента Владимира Зеленского, украинская сторона передала Вашингтону перечень из семи-восьми оккупированных населенных пунктов, где гуманитарное перемирие имело бы смысл. Впрочем, в Кремле все эти варианты отвергли.

видео дня

По мнению экспертов ISW, настойчивое требование Москвы относительно Константиновки - это попытка навязать США собственную, искажённую версию событий на фронте.

В то же время российские войска, скорее всего, воспользуются затишьем в городе и вокруг него, чтобы стянуть туда людей и ресурсы. Так уже произошло во время перемирия в Олешках.

Почему перемирие может охватить более обширную территорию

В институте обращают внимание, что режим тишины возле Олешек не ограничивался самим городом, а распространялся на значительную часть Херсонского направления. Это было необходимо, чтобы безопасно вывезти мирных жителей. Подобная логика, вероятно, сработала бы и в случае с Константиновкой: договоренность распространилась бы и на соседние территории.

Аналитики убеждены, что при таком сценарии Москва получила бы не только гуманитарную, но и оперативную выгоду.

"Вероятно, российское военное командование планирует воспользоваться локальным прекращением огня в районе Константиновки, чтобы укрепить там свои позиции, а затем активизировать попытки захвата "пояса крепостей" с южного и юго-западного направлений", - говорится в отчете.

Олешки
Олешки / Инфографика: Главред

Почему Кремлю важны именно эти направления

О приоритетах российского командования свидетельствует статистика. С начала октября 2026 года на Добропольское и Константиновское направления приходится 80% всей наступательной активности оккупантов против "пояса крепостей".

В ISW считают, что эта цифра прямо указывает на ключевую роль этих участков в планах Кремля.

"В случае временного прекращения огня на широком участке в направлении Константиновки российские войска могли бы безопасно переместить тяжелую технику ближе к линии фронта, не опасаясь ударов украинских беспилотников", - подчеркнули аналитики.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Какая ситуация в Константиновке

Аналитики DeepState отмечали, что Константиновка в Донецкой области находится под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на попытки российских войск продвинуться в город.

Отмечается, что противник пытается обойти город и создать окружение для украинской группировки, находящейся в Константиновке.

"На сегодняшний день ситуация в городе чрезвычайно сложная, ведь за него ведутся активные бои. Противник осуществляет просачивание и пытается собрать свои силы для оккупации, но украинские военные дают отпор этим попыткам и прилагают все усилия, чтобы удержать населенный пункт", - подчеркивают аналитики.

РФ хочет перемирия под Константиновкой: в ISW раскрыли скрытую цель Кремля
Константиновка / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Врагу удалось расширить зону контроля вблизи поселка Червоное Константиновской городской общины Краматорского района.

ВСУ опровергли заявление российских оккупантов о якобы захвате села Никольское в Сумской области. Населённый пункт остаётся под контролем украинских военных.

Военный обозреватель Денис Попович заявлял, что российские оккупационные войска могут попытаться переправить пехоту из оккупированных Олешек через Днепр в окрестности Херсона или в сам город.

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