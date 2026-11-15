Одно простое изменение поможет не мерзнуть дома: как сохранить тепло в комнатах

Сначала следует устранить теплопотери, а уже потом думать о дополнительных источниках тепла.

https://glavred.info/life/odno-prostoe-izmenenie-pomozhet-ne-merznut-doma-kak-sohranit-teplo-v-komnatah-10812329.html Ссылка скопирована

Как сделать квартиру теплее за несколько минут / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как устранить сквозняки и теплопотери через окна

Почему важно держать ноги в тепле

Чтобы дома было тепло даже в самые сильные морозы, не обязательно включать отопление на полную мощность. Достаточно правильно утеплить комнаты и соблюдать несколько правил.

Главред решил разобраться, как согреться дома, не включая отопление на полную мощность.

видео дня

Как удержать тепло в комнате

Тепло в доме можно удержать без усиления центрального отопления. Для этого нужно уплотнить окна, закрыть шторы и постелить ковры, пишет The Independent.

В первую очередь эксперты советуют осмотреть окна и почтовые отверстия и найти щели, через которые дом теряет тепло и впускает холодный воздух.

"Специальные уплотнители, ленты для защиты от сквозняков или даже обычные уплотнительные валики под двери могут творить чудеса", - отмечают специалисты.

Не менее важно утепление. Если чердак или стены плохо изолированы, владелец жилья фактически отапливает улицу. Немало энергии уходит и через стекло.

"Если вы будете держать шторы закрытыми, пока вас нет дома, это поможет сохранить тепло в течение дня, чтобы, когда вы вернетесь, в помещении было тепло", - говорят эксперты.

В комнатах с каменным или деревянным полом поможет ковер: он служит теплоизоляционным слоем между полом и остальной частью помещения.

Как правильно одеваться дома зимой

Теплые ноги играют важную роль в поддержании температуры тела и кровообращения, поэтому о них стоит позаботиться. Стоит носить толстые пушистые носки и домашние тапочки. Еще один прием - теплые ванночки, которые улучшают кровообращение и помогают дольше не мерзнуть.

Также стоит выбирать вещи из плотного хлопка или шерсти, а вечером, когда становится холоднее, переодеваться в теплую пижаму и халат.

Доступный способ локально согреться - грелка. Её можно приложить к ногам или пояснице.

Как согреться без отопления / Инфографика: Главред

Чем можно повысить температуру в комнате

Если без дополнительного источника тепла не обойтись, стоит прогревать не всё жильё, а только ту его часть, где вы сейчас находитесь.

"Современные электрические обогреватели быстро нагревают отдельные комнаты, поэтому они прекрасно подходят для так называемого зонального отопления", - подчеркивают специалисты.

Во многих таких приборах есть встроенные термостаты, поэтому для каждого помещения можно задать свою температуру.

Как согреться после пробуждения при отсутствии отопления - видео:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред