Одно простое изменение поможет не мерзнуть дома: как сохранить тепло в комнатах

Вы узнаете:
- Как устранить сквозняки и теплопотери через окна
- Почему важно держать ноги в тепле
Чтобы дома было тепло даже в самые сильные морозы, не обязательно включать отопление на полную мощность. Достаточно правильно утеплить комнаты и соблюдать несколько правил.
Главред решил разобраться, как согреться дома, не включая отопление на полную мощность.
Как удержать тепло в комнате
Тепло в доме можно удержать без усиления центрального отопления. Для этого нужно уплотнить окна, закрыть шторы и постелить ковры, пишет The Independent.
В первую очередь эксперты советуют осмотреть окна и почтовые отверстия и найти щели, через которые дом теряет тепло и впускает холодный воздух.
"Специальные уплотнители, ленты для защиты от сквозняков или даже обычные уплотнительные валики под двери могут творить чудеса", - отмечают специалисты.
Не менее важно утепление. Если чердак или стены плохо изолированы, владелец жилья фактически отапливает улицу. Немало энергии уходит и через стекло.
"Если вы будете держать шторы закрытыми, пока вас нет дома, это поможет сохранить тепло в течение дня, чтобы, когда вы вернетесь, в помещении было тепло", - говорят эксперты.
В комнатах с каменным или деревянным полом поможет ковер: он служит теплоизоляционным слоем между полом и остальной частью помещения.
Как правильно одеваться дома зимой
Теплые ноги играют важную роль в поддержании температуры тела и кровообращения, поэтому о них стоит позаботиться. Стоит носить толстые пушистые носки и домашние тапочки. Еще один прием - теплые ванночки, которые улучшают кровообращение и помогают дольше не мерзнуть.
Также стоит выбирать вещи из плотного хлопка или шерсти, а вечером, когда становится холоднее, переодеваться в теплую пижаму и халат.
Доступный способ локально согреться - грелка. Её можно приложить к ногам или пояснице.
Чем можно повысить температуру в комнате
Если без дополнительного источника тепла не обойтись, стоит прогревать не всё жильё, а только ту его часть, где вы сейчас находитесь.
"Современные электрические обогреватели быстро нагревают отдельные комнаты, поэтому они прекрасно подходят для так называемого зонального отопления", - подчеркивают специалисты.
Во многих таких приборах есть встроенные термостаты, поэтому для каждого помещения можно задать свою температуру.
Как согреться после пробуждения при отсутствии отопления - видео:
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