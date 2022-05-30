Шольц назвал сроки введения нефтяного эмбарго против России

Шольц / УНИАН, Reuters

В Германии считают, что страны Евросоюза достигнут консенсуса по нефтяному эмбарго против России.

Как заявил канцлер Германии Олаф Шольц, это вероятнее всего произойдет на следующем саммите ЕС, передает Sky News.

"Более вероятно, что соглашение (по шестому пакету санкций - ред.) будет достигнуто на следующем саммите в июне", - заявил глава немецкого правительства.

Также он отметил, что консенсус по нефтяному эмбарго, главному спорному пункту в шестом пакете санкций ЕС, будет достигнута в любом случае.

Стоит заметить, что саммит ЕС пройдет 25-26 июня.

На нем планируют рассмотреть предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Читайте такжеПозиция Украины неизменна: Кулеба обсудил с Боррелем эмбарго на российскую нефть

Шестой пакет санкций ЕС против России

План Евросоюза по новым санкциям против РФ подразумевает перечень ограничений. Среди них запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.

Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.

Санкции запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины.

8 мая послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть. Венгрии в качестве исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.

Читайте такжеЗеркаль рассказала, почему европейцы притормаживают эмбарго на российскую нефть

Читайте также: