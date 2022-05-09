Эмбарго на нефть и ограничения против Кабаевой: Евросоюз готовится к удару санкциями по России

Консультации по шестому пакету санкций в отношении РФ хорошо продвинулись, сказали в МИД Германии.
Страны Европейского Союза завершают согласование шестого пакета санкций против России. Переговоры по-прежнему идут, удалось достичь прогресса. Консультации могут завершиться уже в ближайшее время. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Германии.
Как сообщает Reuters, в понедельник, 9 мая, в немецком внешнеполитическом ведомстве рассказали, что государства ЕС завершают процедуру обсуждения шестого пакета санкций против России. Переговоры заметно продвинулись.
"Переговоры по шестому пакету санкций продолжаются, они хорошо продвинулись", - сказал представитель МИД ФРГ.
Также он подчеркнул, что консультации могут быть завершены уже в скором времени.
Шестой пакет санкций ЕС против России
План Евросоюза по новым санкциям против РФ подразумевает перечень ограничений. Среди них запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.
Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.
Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.
Планируется введение санкций против Алины Кабаевой – бывшей олимпийской гимнастки, которая, по данным ЕС, тесно связана с президентом РФ Владимиром Путиным.Читайте такжеНовые санкции ЕС: как России будут делать больно
Санкции запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины.
Ограничения должны быть в отношении десятков военных, признанных виновными в военных преступлениях в Буче Киевской области.
По информации Bloomberg, 8 мая послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть. Венгрии в качестве исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.
Главред рекомендует:
- Если Россия заберет свои войска с Украины, санкции против нее могут быть сняты – глава МИД ФРГ Бербок
- ЕС больно ударит санкциями по любовнице Путина Кабаевой - Bloomberg
- Новые санкции: США ударили по пропагандистам и банкам РФ