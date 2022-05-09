Эмбарго на нефть и ограничения против Кабаевой: Евросоюз готовится к удару санкциями по России

ЕС может согласовать новые санкции против России уже в ближайшее время - МИД Германии / УНИАН

Страны Европейского Союза завершают согласование шестого пакета санкций против России. Переговоры по-прежнему идут, удалось достичь прогресса. Консультации могут завершиться уже в ближайшее время. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Германии.

Как сообщает Reuters, в понедельник, 9 мая, в немецком внешнеполитическом ведомстве рассказали, что государства ЕС завершают процедуру обсуждения шестого пакета санкций против России. Переговоры заметно продвинулись.

"Переговоры по шестому пакету санкций продолжаются, они хорошо продвинулись", - сказал представитель МИД ФРГ.

Также он подчеркнул, что консультации могут быть завершены уже в скором времени.

Шестой пакет санкций ЕС против России

План Евросоюза по новым санкциям против РФ подразумевает перечень ограничений. Среди них запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.

Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.

Планируется введение санкций против Алины Кабаевой – бывшей олимпийской гимнастки, которая, по данным ЕС, тесно связана с президентом РФ Владимиром Путиным.Читайте такжеНовые санкции ЕС: как России будут делать больно

Санкции запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины.

Ограничения должны быть в отношении десятков военных, признанных виновными в военных преступлениях в Буче Киевской области.

По информации Bloomberg, 8 мая послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть. Венгрии в качестве исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.

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