"Повод для начала полноценной войны": Медведев разразился угрозами Украине из-за Крыма

Медведев назвал возвращение оккупированного Крыма Украине "национальным предательством" / Reuters

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев разразился угрозой в адрес Киева. Он утверждает, что Крым в составе украинского государства – это, дескать, оскорбление России и якобы угроза ее территориальной целостности. Чиновник грозит Украине, мол, "полноценной войной".

Как сообщает ТАСС, российский чиновник назвал, дескать, "прямым хамством в адрес России" планы Украины по возвращению захваченного Крыма. По его словам, полуостров Москва якобы не собирается отдавать, поскольку это станет "национальным предательством".

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"Полная автономия Крыма в составе Украины - это и вовсе прямое хамство в адрес России, угроза ее территориальной целостности и повод для начала полноценной войны. В России нет и никогда не будет политической силы, которая бы согласилась даже обсуждать судьбу Крыма. Это было бы просто национальным предательством", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Возвращение Крыма в состав Украины

В НАТО заявили, что армии Украины удалось переломить ход событий в войне с Россией. Теперь дебатов по вопросам оккупированных территорий нет. В блоке безопасности Запада считают, что у Киева со временем появятся возможности по возвращению захваченных Крыма и Донбасса.

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Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что война России против Украины закончится возвращением всех украинских территорий. По его словам, украинские силы как минимум до конца текущего года должны зайти в Крым.

Политический эксперт Тарас Загородний считает, что если Украина будет проводить операцию по освобождению Крыма, Крымский мост, вероятно, будет уничтожен, поскольку по эстакаде будет идти снабжение российских войск. На данный момент нет смысла наносить удара по мосту.

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