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Украина уничтожит Крымский мост, если будет операция по Крыму – Загородний

22 мая 2022, 05:40

Разрушение Крымского моста будет обосновано поставками через него вооружений войскам России, сказал Тарас Загородний.

Крымский мост Загородний
Если Украина пойдет освобождать Крым, Крымский мост разрушат из-за переброски по нему вооружений армии противника – Загородний / Коллаж Reuters, УНИАН

Если Украина будет проводить операцию по вытеснению войск России с оккупированной автономной республики Крым, по всей вероятности, Крымский мост уничтожат, поскольку через него будут идти вооружения российской группировке. Однако сейчас нет никакого смысла наносить удар по эстакаде. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

В чате на Главреде в ответ на вопрос о том, может ли быть разрушен Крымский мост в ходе войны России против Украины, и целесообразно ли его уничтожать, сказал, что это зависит от того, будет ли Киев проводить операцию по Крыму. Если она состоится, эстакаду уничтожат, так как по ней будут идти поставки вооружений противнику.Читайте такжеКрымский мост обречен: российский геоэколог дал совет артиллеристам Украины

"Если будет операция по выдавливанию россиян из Крыма, то, скорее всего, Крымский мост будет уничтожен, потому что через него будут поступать вооружения", - отметил эксперт.

Также он добавил, что в данный момент сокрушать мост нет большой необходимости.

"Пока большой необходимости в его уничтожении я не вижу", - подчеркнул Тарас Загородний.

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Украина готова нанести удар по Крымскому мосту

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в апреле заявил, что Украина готова нанести удар по Крымскому мосту. Причиной тому является использование эстакады для перебрасывания противником подкрепления своим войскам.

"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - уточнил Данилов.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ разразился заявлением о том, что слова Данилова о готовности Украины ударить по Крымскому мосту, дескать, являются "анонсом террористического акта". Мол, Москва собирается провести "правовую проверку" для "последующего наказания".

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Тарас Загородний Крымский мост война России и Украины
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