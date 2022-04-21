Украина готова ударить по Крымскому мосту: у Путина разразились резким обвинением

Кремль обвинил Киев в якобы "анонсе теракта" / Коллаж УНИАН

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков разразился заявлением о том, что слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова якобы являются "анонсом террористического акта". Москва, мол, намерена провести "правовую проверку" с целью "последующего наказания".

В ходе своего брифинга в четверг, 21 апреля, спикер главы Кремля сказал о, что Москва, дескать, воспринимает слова Данилова как "анонс теракта" и будет проводить якобы "правовую проверку" заявления с целью дальнейшего "наказания".

Смотрите видео ТСН – Зеленский призвал западный мир предоставить Украине оружие для борьбы РФ

"Вокруг моста, вокруг всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности и предосторожности по линии соответствующих служб. Подобные заявления являются ничем иным, как анонсированием террористического акта. Это неприемлемо. Здесь много признаков деяний, которые подлежат правовой проверки и последующему наказанию",- подчеркнул Дмитрий Песков.

Справка

Крымский мост – эстакада, которая проходит через Керченский пролив и соединяет РФ с захваченным Крымским полуостровом. Россия по этому мосту перебрасывает свои военные подразделения и технику на территорию полуострова, а потом на юг Украины.

Украина может ударить по Крымскому мосту

Волонтер ВСУ, блогер и офицер Юрий Касьянов рассказал, что у Украины есть возможность нанести удар не только по Крымскому мосту, но и по Кремлю. По словам военного, украинские войска не идут на такие действия, чтобы российская пропаганда не использовала их в своих целях. Остается важным, чтобы все понимали, что Россия первая напала на Украину.

Бывший замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сделал заявление о том, что Украина может уничтожить и Крымский мост. Но для этого потребуется подходящий момент. По его мнению, время для ударов по эстакаде и военному арсеналу РФ в захваченном Приднестровье еще не пришло.

Главред рекомендует: