Путин в ловушке, Украина освободит все захваченные РФ территории до конца года – Тарас Загородний

Желание России вести в Украине войну на истощение быстро улетучивается / Фото УНИАН, Reuters

На сайте Главред состоялся чат с политическим и экономическим экспертом Тарасом Загородним. Общаясь с читателями, он рассказал, как изменит ход войны с Россией подписание закона США о ленд-лизе, способна ли РФ вести войну на истощение, когда может наступить мир в Украине при оптимистическом и пессимистическом сценариях, как долго Запад готов поддерживать нашу страну в борьбе с Россией, когда будет уничтожен Крымский мост, почему Путину не удастся спрятаться от американцев в бункере на Алтае, а также почему после поражения в Украине Россию ждет гражданская война и парад суверенитетов.

Представляем стенограмму чата с Тарасом Загородним.

Леонид: Поясните, пожалуйста, доступно, что на практике будет означать закон о ленд-лизе для Украины, подписанный Байденом? Что конкретно сможет получить наша страна? Эта помощь безвозмездна, или мы должны будем выискивать деньги и покупать?

Тарас Загородний: Помощь Соединенных Штатов в том формате, в каком она была во время Второй мировой войны, Украине уже поступает. Подписание закона о ленд-лизе стало в большей мере символическим шагом, четко обозначившим позицию США – во время Второй мировой была антигитлеровская коалиция, а теперь антипутинская.

Механизм ленд-лиза предусматривает, что оружие, продовольствие и все, что нужно Украине для победы, предоставляется на условиях аренды. Например, СССР предоставлялось в том числе промышленное оборудование, одежда, продовольствие, машины.

По сути, ленд-лиз – это долгосрочная аренда за счет налогоплательщиков Соединенных Штатов Америки. Так что нам не нужно сейчас искать деньги.

Если исходить из опыта Второй мировой войны, то, если в боях уничтожается или повреждается техника, то за нее никто не платит, она просто списывается. Если после окончания боевых действий или подписания мирного договора остается какая-то техника, то она возвращается владельцу. И опять же никаких оплат нет.

Теоретически за оплату могут идти поставки гуманитарных грузов, которые напрямую не связаны с военной техникой, например, продовольствие или топливо, которого у нас не хватает. Теоретически это может считаться как долг, но, исходя из практики ленд-лиза времен Второй мировой, многим странам американцы этот долг простили. Советский Союз вообще отказался платить около 3 миллиардов долларов (еще по тем деньгам) и лишь в конце 80-х годов выплатил около 100 миллионов долларов в оплату ленд-лиза, и на том все.

Все будет зависеть от позиции США. Они могут и списать этот долг, потому что для них суммы, выделяемые Украине, даже по ленд-лизу – это вообще смешные деньги. Ведь сейчас помощь предоставляется не Советскому Союзу, а Украине – размеры этих государств просто несопоставимы. И для Штатов 40 миллиардов долларов – это не большие деньги для помощи в победе и закупки оружия. Тем более, Штаты, таким образом, кредитуют собственных производителей.

Поэтому нервничать не надо – деньги искать не нужно.

Читайте такжеЧто даст Украине ленд-лиз от СШАМеханизм таков: Украина пишет заявку, где указывает, какое оружие ей нужно. Американцы уже наладили логистику (еще до подписания закона о ленд-лизе) таким образом, что все оборудование появляется в Украине в течение двух суток, быстрее уже невозможно. Так что на практике механизм уже отлажен, и все происходит очень быстро.

В первую очередь, Украине необходима тяжелая техника, которая нужна для проведения наступательных действий: танки, БМП, американские системы РСЗО, дальнобойные гаубицы, которые позволят взламывать оборону противника. Следует отметить, что к нам поступает именно американское оружие, а не старое советское. Например, если 200 танков, которые передали нам поляки – это модернизированные танки Т-72, то есть еще советские, то американцы же дают современное оружие. Так вот уже есть в Украине современные гаубицы и системы РСЗО.

Дальше во многом эти поставки будут зависеть от политики американцев, то есть что они будут готовы нам передавать. Судя по сообщениям в прессе, американцы пока не готовы передавать Украине тактические ракеты дальностью до 300 км. А те системы РСЗО, которые нам предоставляются – это, по сути, обычные Смерчи, которые могут бить на 60-70 км.

Что касается систем ПВО, то ходят упорные слухи, что над западной Украиной все-таки могут развернуть эффективную систему ПРО и ПВО – там вокруг страны НАТО, и это легче всего организовать.

Пока что завис вопрос передачи Украине польских истребителей МиГ-29 и Су-25, это Байден пока не утвердил. Но дело движется к тому, что вскоре их все-таки передадут Украине. Потому что артиллерия и контроль над воздухом – это основное в войне.

В любом случае, сейчас речь идет о выживании государства. В такой ситуации считать деньги, перебирать, в долг это дается или не в долг – это 25-ое дело. Главное, чтобы выжило наше государство, а уже потом будем разбираться с долгами.

Тарас Загородний / Главред

Карпов М.: Что меняет для нас и для России подписание закона о ленд-лизе? Как все это может повлиять на дальнейший ход войны?

Тарас Загородний: Россия очень нервничает по поводу ленд-лиза для Украины. Она понимает, что нам начинает поступать не советское оружие, а современное американское, которое на порядок выше по качеству, дальнобойности и точности, чем все то, что имеет на вооружении армия РФ.

В конвенциональном оружии – и это признают сами россияне – они существенно отстают от стран НАТО.

Поставки таких вооружений и техники Украине кардинально изменят характер боевых действий. Если раньше у наших воинов было оружие типа Джавелинов, Стугн, Стингеров, то есть оружие ближнего боя, то теперь у них появляется возможность уничтожать противника более эффективно, быстро, с большего расстояния, а в результате – выигрывать артиллерийские дуэли.

Просто пример: если у нас теперь есть гаубицы американского производства с дальностью больше, чем у российских аналогов, пусть даже на 5-7 км, то это значит, что в артиллерийской дуэли победит американская пушка.

Это в корне меняет ситуацию. Поэтому-то россияне и угрожают бомбить конвои, а также обещают нам другие муки.

Снова начинает подниматься вопрос об атаке с Приднестровья либо с территории Беларуси. В РФ понимают: Украина готовит контрнаступление и на Донбассе, и на юге.

Результат поставок таких видов вооружения уже есть: американские гаубицы пошли на харьковское направление и начали там применяться – посмотрите, как быстро начал отодвигаться враг от Харькова, лишаясь возможности обстреливать непосредственно город.

Так что нас ждет кардинальный перелом в войне.

Читайте такжеЧем закончится война в Украине и что ждет Путина и Россию – чат с Владимиром Вятровичем

Mint: Насколько ленд-лиз приближает завершение войны, и делает ли он неизбежной победу Украины?

Тарас Загородний: Это все зависит от количества оружия, от того, как быстро оно будет поставлено в Украину, обучения персонала (ведь речь идет о совершенно других системах вооружений), наличия возможности быстро перебросить поступившее оружие по нужным направлениям и прочего.

Стоит также учитывать, что россиян пока много, их объективно много. Также у них очень много старой техники, запасов обычного вооружения. И для того, чтобы мы могли просто перемолоть всю эту массу, нужно время.

По оптимистическим сценариям, которые я считаю реалистичными (и, кстати, американцы об этом говорят), война продлится до конца лета. По пессимистическим – до конца 2022 года.

Важно отметить, что Украина уже заявила, что для нее победа будет значить освобождение Крыма и Донбасса, помимо территорий, которые были оккупированы Россией после 24 февраля. Плюс позиция США и англосаксонских стран такова: они намерены помогать Украине до победы и (второе, что американцы указывают тут через запятую) до нанесения России такого ущерба, чтобы она в перспективе хотя бы ближайших 50 лет не могла повторить попытку подобной агрессии. То есть санкции, плюс уничтожение любого оружия, которое у РФ сейчас есть.

Например, ракеты, которыми Россия сейчас нас обстреливает, она накапливала десятилетиями, это еще советские ракеты. Она уже использовала большую их часть, а возможностей произвести новые – все меньше и меньше.

Санкции, которые направлены на уничтожение российского ВПК, отлично справляются со своей задачей.

Sergei: Сколько времени пройдет, прежде чем Украина начнет получать помощь США, согласно закону о ленд-лизе? Чем будет опасен этот период ожидания, ведь несложно предположить, что Россия активизируется как раз в это время, до получения Украиной более серьезных вооружений, чтобы достичь хоть каких-то своих целей…

Тарас Загородний: Помощь Украине уже поступает. Ленд-лиз – это в большей мере, как мы говорили выше, символическое решение, потому что нормативная база по предоставлению другим странам оружия у Штатов уже наработана. Это в 1941 году, когда был только принят этот закон, у США не было соответствующей нормативной базы. Тогда у них, например, было запрещено продавать оружие в кредит – нужно было платить за него наличкой. Чтобы устранить это препятствие тогда принимался закон о ленд-лизе.

Сейчас помощь Украине поступала и до подписания закона Байденом. Те же гаубицы 155 мм, которые обещали американцы в количестве ста штук, уже в Украине. То есть этот процесс и так запущен.

Ленд-лиз в нынешнее время – это больше символический жест. Да, он убирает некоторые бюрократические процедуры, но они и так уже давно ликвидированы. Насыщение Украины американским оружием уже происходит.

Поэтому Россия уже очень хочет перемирия для того, чтобы перегруппировать силы.

Тарас Загородний / Главред

Polit_ua: Теоретически все то, что Украина может получить после подписания ленд-лиза, хотя бы частично перекрывает военные мощности и возможности России? Говорю "частично", потому что по одному параметру мы не сможем тягаться с РФ даже с помощью Штатов – количество людей, которое Россия может бросить в войну. Это количество объективно больше, чем у нас, потому не понятно, как мы будем решать проблему с личным составом.

Тарас Загородний: Количество не значит качество. Россияне все больше и больше демотивированы, они не понимают, зачем им нужна эта война. Лучших своих воинов Россия уже уничтожила в Украине. Если в РФ мобилизуют, условно говоря, городскую молодежь, которая никогда не держала в руках оружие, потребуется время на ее обучение. Потом этих людей еще нужно посадить на технику, а она старая.

Так что время заваливания трупами прошло. Россия, конечно, еще пытается продолжать это делать, но, учитывая наличие в Украине современного оружия, это не имеет никакого значения. Получается, у России и с техникой проблемы, и с людьми проблемы.

Какой смысл бросать, например, роту на современное оружие, чтобы этих людей просто выкосили? Убьют их – и что, что дальше? Новые массовые смерти будут только еще больше демотивировать россиян. Тем более, что Россия ведет агрессивную войну, то есть россияне не защищают свою территорию, а воюют против нас и пытается захватывать нашу.

Судя по тому, что Россия все больше и больше боится объявлять мобилизацию, она понимает, насколько непопулярна в народе эта идея. Хотя в действительности мобилизация РФ очень нужна – ну нет у них такого количества "пушечного мяса", которое быстро можно было бы найти. Это – не Вторая мировая война, и у России не тот демографический ресурс. В те времена в семьях было больше детей (пять-восемь), и в армии в основном были сельские жители. Иными словами, тогда было больше молодежи, которую можно было бросить в бой. Сейчас все не так.

Кроме того, украинцы сейчас не воюют за россиян, как во Вторую мировую. Украинцы воюют за себя. И у нас сейчас примерно сопоставимые демографические составы армий. Вот только мы уже вооружены современным оружием и защищаем свою землю.

Плюс уже нанесены жертвы именно элите российской армии. А элиту очень сложно восстановить. Например, чтобы воспитать десантника вместо того, который погиб в Украине, нужно, как минимум, пять лет.

Филя: После подписания ленд-лиза и поддержки десятками стран Украины можем ли мы говорить о том, что началась третья мировая война, просто боевые действия локализованы на нашей территории? Возможно, пока что. Или такой вывод делать преждевременно? Насколько вероятно, что какие-то государства решатся даже помочь своими войсками, то есть уже не техникой, а людьми?

Тарас Загородний: Война в Украине – это, скорее, один из этапов третьей мировой войны. Ведь, по сути, сейчас против Украины воюет несколько стран: Россия, Беларусь, Армения (поставляет технику), Таджикистан и Киргизстан. Если судить по тому, сколько стран уже втянуты в эту историю, то, безусловно, признаки третьей мировой войны уже есть.

Не исключено, что вскоре эта война "выскочит" и в каких-то других регионах, например, Китай и Тайвань.

Однако у России нет достаточных сил для того, чтобы вести войну одновременно и на нескольких фронтах. Потому она постарается не допустить, чтобы война разрослась.

Читайте такжеРоссия на грани и может вести войну высокой интенсивности всего несколько недель – Валентин БадракСледует также отметить, что классически мировая война возможна между двумя равноценными блоками государств. Например, в Первой мировой войне был Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Антанта (Франция, Великобритания, Российская империя). Это были более-менее равноценные союзы и по демографическим показателям, и по вооружениям. То же самое было и во время Второй мировой войны – это тоже была война блоков: с одной стороны, были фашистская Германия, Италия, Япония, а с другой – Советский Союз, США, Великобритания. Это были примерно равноценные блоки, пока мощь США не выросла настолько, что их преимущество стало очевидным – тогда Германия была просто стерта с лица Земли.

Сегодня же у России нет настоящих военных союзников. В то же время Украине помогают страны, которые производят примерно 50% мирового ВВП. И это всё против страны, которая производит всего 1,5% мирового ВВП. Согласитесь, соотношение о многом говорит.

Да, у России есть ядерное оружие. Но, учитывая современные технологии и готовность США применять ядерное оружие в случае нападения России на какую-либо страну блока НАТО, это преимущество РФ полностью нивелируется.

Учитывая все это, а главное – отсутствие у России союзников, все происходящее является лишь попыткой изобразить третью мировую войну. Втягиваться в мировую войну сейчас неинтересно и невыгодно никому. В частности, не нужно это Китаю, несмотря на его публичную риторику, не нужно это и Индии.

Короче говоря, сейчас есть признаки третьей мировой, но нет равноценных блоков.

Скептик: США намерены выделить Украине дополнительно около 40 млрд долларов военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Почему вдруг так расщедрились Штаты? Не потому ли, что в действительности речь идет о почти 40 миллиардах помощи американской экономике, которая получит эти деньги, после чего отправит американскую продукцию в Украину в рамках программы ленд-лиза? А Украина что, как она будет расплачиваться за это – страна должна будет вернуть деньги, какие-то ресурсы, выполнить какие-то условия? Пугает то, что потом спросят с Украины…

Тарас Загородний: Сейчас, когда стоит вопрос о выживании украинского государства, ресурсы нужно брать везде, где дают. Никаких условий нам при этом не выдвигают. Речь идет о помощи, а не о кредитах, которая предоставляется нашей стране, чтобы, в первую очередь, покрыть дефицит государственного бюджета. Ведь 40 миллиардов долларов помощи США – это примерно годовой бюджет Украины. Эти вливания нужны для того, чтобы в условиях военного времени экономика работала, армия финансировалась и т.д.

Подчеркиваю, эти деньги даются Украине без каких-либо условий. Грубо говоря: берите деньги и воюйте, защищайте свою землю.

Другой момент – любые долги, которые могут появляться у Украины в этот период, будет оплачивать Россия. Вопрос репараций стоит уже сейчас. Да и у американцев уже есть опыт применения таких санкций, когда они, например, забрали деньги Афганистана и раздали тем, кто пострадал от терроризма. То же самое было сделано с Ираном и Ираком. То же может коснуться и России. В первую очередь, речь идет о золотовалютных резервах РФ, которые заморожены на Западе – примерно 300 миллиардов долларов. Плюс деньги российских олигархов, которые тоже заморожены на Западе.

Читайте такжеПочему Путина скоро снесутПоэтому нет смысла сейчас рассуждать о том, как мы будем расплачиваться. Сейчас наша краткосрочная задача – победить в войне, сохранить целостность и суверенитет украинского государства.

Пока что нет риска, что на Украину повесят какие-то долги. К тому же, после войны в Украину будут активно инвестировать, из нашей страны будут делать витрину. Потому что она доказала свою стойкость, способность защищать себя, быть надежным партнером в обеспечении безопасности Восточной Европы. Таким людям дают деньги, в такие страны вкладывают ресурсы.

Так что большой долговой нагрузки на Украину точно не будет, потому что Россия и Беларусь после войны будут выплачивать нам репарации, это понятно уже сейчас.

Hunter: Чем война в Украине выгодна и полезна США? Какие свои вопросы они решают таким образом, что приобретают?

Тарас Загородний: Одна из конспирологических теорий говорит о том, что война в Украине была выгодна США. Но в действительности любая развитая страна войны, а тем более в Европе, не хочет. Такие страны стараются решать любые споры и проблемы мирным путем. Однако, когда перейдена определенная грань, развитые страны будут помогать жертве агрессии, но при этом, естественно, действовать в своих интересах.

В этой войне с Россией у Украины и США интересы совпадают.

Мы, прежде всего, заинтересованы в том, чтобы выжила не просто страна, а украинская нация. Поскольку по политике Кремля понятно, что Россия ведет против украинцев войну на уничтожение. "Бизнес-план" у РФ следующий: захватить как можно больше украинской территории, расстрелять неугодных украинцев, часть украинского населения депортировать в Россию, в Сибирь, а наши территории заселить русскими. Таков наглый план Кремля на уничтожение украинцев. В России говорят открыто: "Украинцев как нации не должно существовать". То есть это чистого вида геноцид.

Американская политика со времен президента США Вудро Вильсона отстаивает определенные ценности. Ценности Штатов в данной ситуации говорят, что так, как действует Россия в отношении Украины, поступать нельзя. Потому американское общество оказывает колоссально давление на администрацию Байдена с тем, чтобы США помогали Украине больше.

Конечно, есть и другие вопросы, которые параллельно США решают в этой войне, но они второстепенны. Так, например, США стремятся ликвидировать угрозы со стороны России Европе и всему миру. В Штатах прекрасно понимают: чем большее поражение потерпит Россия, чем больший ущерб ей будет нанесен, тем меньше будет потом проблем, связанных с безопасностью в Европе.

Кроме того, война в Украине консолидировала НАТО. А альянс был уже фактически на грани распада, в первую очередь, из-за непонятной политики Германии, которая шла на сотрудничество с авторитарными режимами, в том числе Китаем и Россией. Теперь НАТО вновь выполняет ту роль, ради которой его и создавали.

При этом Штаты теперь заставляют Германию больше тратить на оборону. И немцы увеличили бюджет на оборону в два раза после начала войны в Украине.

Помимо прочего, у США есть и экономические интересы. Например, после введения эмбарго на российские нефть и газ американские производители нефти и газа получат свой профит от сложившейся ситуации. Однако гораздо больший профит в этой ситуации получат представители Ближнего Востока, которые являются производителями нефти и газа, но не являются спонсорами терроризма и не занимаются войнами.

В этом случае всем хорошо, и наши интересы тут совпадают. Тем более, что Украина должна выйти на вопрос о вступлении в НАТО. И эта перспектива теперь становится вполне реальной. Особенно когда мы освободим и вернем под контроль всю свою территорию, включая Крым и Донбасс. После этого вопрос о вступлении Украины в НАТО может стоять острее, чем о вступлении Украины в Евросоюз.

Всеми этими возможностями Украина должна воспользоваться и стать частью западного мира, жить в цивилизованной стране, а не в том мраке, который нам в качестве альтернативы предлагает Россия.

Тарас Загородний / УНИАН

Главред: Помню вашу позицию по предыдущим чатам, интервью и комментариям – вы всегда настаиваете на том, что каждая страна, действуя каким-то образом, прежде всего, преследует свои собственные прагматичные цели и интересы, и это вполне нормально. Относительно Украины какой у Штатов прагматичный интерес?

Тарас Загородний: США действительно начали активно помогать Украине, потому что украинцы показали способность себя защищать. Потому что война Украины и России – это классическая история борьбы Давида и Голиафа. Самоотверженная борьба украинцев за свою страну и независимость вызывает симпатию у всего мира.

Общественное мнение США – на нашей стороне. Когда 75% американцев выступают за предоставление помощи Украине – это консолидация всего общества. Даже те элиты, которые, может быть, не горели желанием вписываться за Украину, теперь вынуждены нашей стране помогать.

Готовность многих стран помогать Украине – это заслуга не США, а украинцев. Если бы украинцы в ответ на вторжение России повели себя иначе, в мире бы высказали "глубокую обеспокоенность", осудили бы агрессию РФ на словах, помогали бы украинцам в лагерях беженцев в Европе, и на том всё.

Что касается англосаксонских стран, то они видят в борьбе Украины и постепенном изменении ее роли новые возможности. В частности, они видят, что в Восточной Европе появляется новый центр силы – Украина. И этот центр позволяет сбалансировать Европу. Иными словами, блок стран Восточной Европы, в первую очередь, Украина и Польша, может теперь сдержать ту же Германию, слишком тяготеющую в последнее время к сотрудничеству с авторитарными режимами и выпадающую из евроатлантического блока. В этом контексте англосаксонские страны заинтересованы помочь Украине.

Среди прочего это также поможет США снизить затраты на обеспечение безопасности Европы. Ведь после 24 февраля все страны активнее финансируют свои оборонные программы. А у Штатов, как известно, в последние годы была претензия к европейским странам – они не финансировали и не содержали свои армии, и все бремя оборонных затрат ложилось на плечи США. Теперь же всё наоборот.

Еще один интерес США – охрана восточных границ Евросоюза. Ведь нестабильность России – долгосрочная: когда Россия проиграет войну в Украине, она скатится в гражданскую войну. Это очевидно уже сейчас. Предполагается, что обеспечивать безопасность Европы будут, прежде всего, Украина и Польша.

Плюс – решение вопроса энергетической безопасности Европы за счет возможностей США.

Кроме того, теперь закупка американского оружия будет идти веселее. Ведь будет идти перевооружение всего блока НАТО.

Но, как бы там ни было, ключевым фактором стало нежелание Украины быть под пятой России. После этого в мире увидели, что в такую страну можно верить, а такому народу нужно помогать.

Читайте такжеПутин взял курс на изматывание Украины в долгой кровавой войне, а Запад – на военный разгром Путина

Наталія: Какие у вас в целом впечатления от почти трех месяцев войны, чем она вас удивила, шокировала?

Тарас Загородний: Прежде всего, меня поразила консолидация украинского общества, которая произошла после масштабного вторжения России. Наконец в Украине нет пророссийских партий. И даже те, кто симпатизировали пророссийским партиям, теперь поняли, что Россия – это враг.

На фронте воюют люди всех национальностей, не только украинцы. Вплоть до того, что иногда в одних окопах рядом могут оказаться такие непримиримые враги, как азербайджанцы и армяне. В Украину со всего мира приезжают люди, которые нам помогают, даже из Южной Кореи.

Кроме того, меня поразило то, насколько продуктивным институтом стала украинская армия. Вооруженные силы Украины де-факто уже в НАТО. Так или иначе, реформирование Вооруженных сил Украины состоялось, и оно создало боеспособную армию, которая может решать сложные задачи и противостоять существенно превосходящим силам противника. Украинская армия воюет на уровне XXI века, тогда как российская – застряла в прошлом столетии.

ВСУ стали институтом, способным защищать страну. После нашей победы произойдет интеграция армии в государственные структуры. Во многом наша элита будет армейской, а это люди с совершенно другим мышлением, другими принципами. Например, тупо воровать на таможне, как это делали наши чиновники, уже не получится – новая элита не будет такого допускать.

Боевой дух нашей армии очень высок, что очень впечатляет. Украинская армия очень децентрализирована, что позволяет ей эффективно уничтожать противника.

Также приятно удивила украинская власть. Несмотря на то, что мы часто ругаем ее, наши институты власти показали свою стойкость и эффективность. Например, местное самоуправление позволило быстро реагировать на события, организовать оборону на местах и т.д. Мэры и депутаты не сбежали: тот же мэр Киева Кличко на месте, мэр Чернигова Атрошенко оставался вместе с людьми в окружении… Даже те мэры, которых подозревали в пророссийскости, остались на месте и противостояли врагу, как могли: тот же Терехов в Харькове, Труханов в Одессе, Вилкул в Кривом Роге. Теперь это люди совершенно другого мышления, другой эффективности управления. Да и народ такого не забывает.

Плюс в Украине появилось очень мощное волонтерское движение. Это тоже совершенно другие люди, умеющие решать непростые управленческие задачи по организации сложных логистических процессов. И это тоже будущая элита.

Украина доказала, что она как государство устроена горизонтально. Так что, когда Россия думала, что как только она ликвидирует высшее руководство Украины, в стране тут же все изменится, и сопротивление украинцев прекратится, она очень ошиблась. Украина как государство доказала свою жизнеспособность при всех недостатках нашего государственного аппарата.

Например, Французская империя сдалась Гитлеру за 40 дней. За это время половина ее территории была оккупирована, а на другой половине был установлен профашистский режим Виши. А еще позже она полностью была оккупирована.

Сравните. Украина, которую все считали слабым государством с пассивным народом, уже более 80 дней войны успешно противостоит превосходящему ее по силам и ресурсам агрессору, и весь мир восхищается стойкостью украинцев. И Французская империя, которая вроде бы была эффективной и сильной, но за 40 дней противник, равноценный ей по многим параметрам, просто съел ее.

Читайте такжеВойна в Украине постепенно превращается в катастрофу для России

Этот пример доказывает, что украинцы в войне с Россией показывают чудеса. Например, до 24 февраля мы много ругали Укрзализныцю, но во время войны она работает, как часы, и решает все текущие проблемы: проводит эвакуацию граждан, осуществляет перемещение техники, быстро ремонтирует железнодорожное полотно, если его уничтожает противник, и т.д. Банковская система, которую мы тоже много ругали, не рухнула, несмотря на войну. С пинка мы наладили более-менее эффективную логистику на нашей западной границе.

Все это доказывает, что, если мы и дальше будет реформировать нашу страну в том же духе, то превратимся в очень мощное государство, которое будет определять – не побоюсь этих слов – мировой порядок в ближайшие 50 лет. Об украинцах и подвиге, который они сейчас совершают, еще будут говорить, как минимум, половину века. На украинцев будут ровняться, к ним будут прислушиваться.

Richard: Так много было страшилок у нас, угроз со стороны России, прогнозов и ожиданий относительно того, чего добьется Путин в Украине к 9 мая, какой подарок преподнесет своему zомбиленду. И? Почему в итоге такой пшик? Кроме кислой физиономии и обрюзгшей тушки царя, парад и эта "знаменательная дата" ничем, собственно, не запомнились.

Тарас Загородний: Парад однозначно был невеселым для россиян. Им сложно было не заметить отсутствия воодушевленности на параде, да и Путин выглядел раздавленным. Не было традиционной накачки фашизма и угроз в стиле "мы всех закопаем". Подобные вещи отрицательно сказываются на духе российской армии: увидев такую картину, военнослужащие ВС РФ понимают, что все реально плохо.

Россия много лет торговала страхом и блефовала, убеждая мир в наличии у нее супер-армии. Впрочем, если посмотреть историю европейских войн, то можно увидеть, что Россия так действовала всегда.

Но проблема России в войне с Украиной заключается в том, что украинцы воюют не за нее, а против. Ведь на протяжении последних 300 лет украинцы воевали вместе с россиянами, плечом к плечу. И этот пример в том числе показывает, насколько важна для РФ Украина.

Украина для России – это, в первую очередь, ресурс для поддержания имперского проекта, а также продвинутые люди, способные эффективно управлять проектами, в том числе армейскими. Без Украины Россия превратилась в архаичную структуру, которая просто разваливается.

Тем не менее, своими великодержавными понтами Россия смогла убедить всех вокруг в собственной силе. Вот и американцы думали, что Украина продержится два-три дня после вторжения РФ. Впрочем, так же думали и европейцы, и китайцы, и другие.

Так российский традиционный "авось" напал на украинский "якось воно буде". После этого вторжения проснулись все лучшие черты украинской нации, которые всегда у нас были, но всегда выбивались колониальными странами. Речь идет о способности самоорганизовываться, воле к победе, умении защищать себя, духе казачины в хорошем смысле, драйве.

Противостоять всему этому у России нет сил. РФ очень много денег вбухивала в армию, но генералы успешно все разворовали. Российская армия сейчас примерно в таком состоянии, как наша в 2014 году. Но поскольку у России очень много советского железа, она может воевать по инерции. При этом тактика российской армии настолько устаревшая, что вызывает удивление у всех специалистов НАТО, поскольку так уже давно не воюют. А Россия воевала так всегда, воюет она так и сегодня.

Тарас Загородний / УНІАН

На бумаге у России миллионная армия. Но один миллион на всю огромную Россию, вместе с ее тыловыми частями – это не так много. Причем реально боеспособных людей там было около 200 тысяч. Такое количество сопоставимо по численности с сегодняшней украинской армией, только вот наша уже оснащена на порядок лучше.

Россия пыталась получить хоть какой-то профит от этой войны, хотя бы Донбасс. Хотя еще в начале апреля была цель захватить и Харьков. Но ничего не вышло, и Россия проигрывает по всем фронтам

В результате идёт деморализация личного состава российского войска. Российские солдаты ведь и сами встречают украинскую армию в бою и видят, что никто тут не сдается и их не ждёт. Такая картина, естественно, не вызывает особого энтузиазма у россиян. Хотя сейчас их немного мобилизует другая волна – жажда мстить за убитых. Однако одержимых этой жаждой мстить слишком мало, чтобы переломать ситуацию. Поэтому русские и проигрывают.

Плюс Россия не ожидала таких мощных санкций, которые против нее ввели. В РФ не ожидали ленд-лиза. Россияне думали, что встретят тут на поле боя максимум советскую технику – с такой они бы справились. Однако в Украину сейчас поставляется техника нового поколения, и все, продвижение российских войск остановилось.

В итоге сейчас идёт постепенное перемалывание российской группировки. И тут время работает на Украину: Россия становится все слабее и слабее, а Украина становится все сильнее и сильнее.

На 9 мая Россия вообще планировала парад в Киеве. Российская власть поверила в сказку, что к этой дате Киев будет захвачен, что украинцы будут их очень рады видеть, а украинская власть сразу сбежит. Но – никто не сбежал.

Ігор, Дніпро: Как вы думаете, что все-таки стало причиной того эпик фейла, который потерпел Путин в Украине с его неосуществленным блицкригом?

Тарас Загородний: Причина состоит в том, что российская власть поверила в сказки, которые сама же и сочиняла.

Главред: А кто же те "сказочники", которые так подставили Путина, и тот, основываясь на ложной информации, принял фатальное для себя и для России решение о вторжении в Украину?

Тарас Загородний: Главным "сказочником" является сам Путин: что он хотел слышать, то ему и говорили. Вот он и слышал, что Украина – это недогосударство, что украинцев как народа не существует, что украинцы – это те же русские, но испорченные.

Путин сам "сказочник", а его аппарат просто работал на его интересы.

Впрочем, были попытки донести до Путина, что все не так, как он думает. Была статья полковника Ходорёнка в "Независимой газете" – "Прогнозы кровожадных политологов". В этой статье он, с точки зрения военного профессионала, все разложил. Он объяснил, что никакого "Киева за два-три дня" не будет. Он указал на то, что у Кремля нет политических целей, и не ясно, что он собирается делать с этими территориями, а также предупредил, что такими действиями Россия только мобилизует против себя весь западный мир, и Украине начнут неограниченно поставлять оружие.

То есть в России звучали здравые мысли, но они не были услышаны в Кремле, просто потому что главное лицо государство ничего подобного слышать не хочет.

Таким образом, Путин попал в собственную ловушку и потащил за собой всю страну. Ведь санкции, которые введены против России, не будут сняты сразу, даже если сегодня закончится война победой Украины. Эти санкции снимут, как минимум, лет через 20, поскольку весь мир сейчас видит неадекватную страну с неадекватным руководством, представляющим угрозу для всего человечества, а потому сделает все, чтобы такое никогда больше не повторилось. Вплоть до того, что России может быть выдвинуто требование отдать ядерное оружие, чтобы такая война точно больше никогда не повторилась.

Так что российская власть слишком поверила в свои сказки. Плюс – традиционная российская заносчивость, вера в свое мессианство, ее традиционное убеждение, что украинцы – это не люди, и россияне могут делать все, что хотят. Вот российская власть и стала жертвой собственной пропаганды, риторики и высокомерного отношения к миру. Вот она и попала в ловушку.

Кроме того, нынешний фашизм русских ещё раз показывает, что фашизм не был уничтожен в Германии – он ушел в Россию.

Читайте такжеВторжение Беларуси в Украину: что задумал Лукашенко

Татьяна: Поделитесь, пожалуйста, вашим видением ситуации – как дальше могут развиваться события в войне с Россией, по каким сценариям?

Тарас Загородний: Украина готовит контрнаступление. Кулеба уже заявил, что Украина будет отвоевывать и Крым, и Донбасс, то есть всю территорию, оккупированную Россией. Тем более, после подписания ленд-лиза.

Переговорная позиция Киева будет соответствующей. Переговоры в каком-либо другом ключе для Украины уже неприемлемы.

О вероятных сроках окончания войны я уже говорил. Добавлю только одно. Все это может закончиться и завтра, если Путина сегодня найдут с топором в спине и скажут, что это было самоубийство. Такое событие сразу же приведет к дестабилизации российской власти, и РФ будет добиваться переговоров с Украиной, потому что война нужна, в принципе, только Путину.

Если же война будет продолжаться, то Украина пойдет в контрнаступление, и для этого уже есть оружие.

Учитывая масштабы захваченных территорий, оптимистический сценарий предполагает их освобождение до конца лета, пессимистический – до конца года.

Главред: Какой из этих сценариев вам кажется более вероятным?

Тарас Загородний: Это будет зависеть от поставок оружия. Если Украина будет достаточно обеспечена оружием, то будет реализовываться оптимистический сценарий. Я, например, не ожидал, что так быстро рухнет группировка российских войск под Харьковом. А уже несколько дней назад появились фотографии наших военных с видами на Белгород, то есть наши вышли уже на границу с РФ. Если такими темпами будет происходить уничтожение противника, то мы можем освободить украинские территории до конца лета.

Valentynov_K.: Решится ли Лукашенко открыто участвовать в войне против Украины, двинуть сюда свои войска? Чем для него и Беларуси это закончится?

Тарас Загородний: Для Беларуси эта история уже плохо заканчивается, потому что по факту она уже участвует в войне. Украина будет требовать компенсацию ущерба, нанесенного войной, и от Беларуси, кто бы там ни был при власти. Если новое руководство Беларуси будет говорить, что оно не виновато, это не будет иметь значения, поскольку есть понятие ответственности страны.

Лукашенко вряд ли решится на военную операцию против Украины по нескольким причинам.

Во-первых, уже проводились закрытые опросы белорусских военных о том, готовы ли они воевать против Украины – 95% опрошенных сказали "нет". Почему? Для них всегда авторитетом была российская армия, но после того, как они увидели, что украинцы сделали с ВС РФ, увидели горы трупов, которые везли в Беларусь, увидели оторванные руки-ноги раненых, что лежали в белорусских больницах, белорусские военнослужащие стали задавать закономерный вопрос – если украинцы с сильной армией России это делают, то что они сделают с нами? Ведь, в отличие от армии РФ, у белорусской армии вообще нет боевого опыта. Кроме того, их техника устаревшая, еще советская.

Так что мотивации воевать против украинцев у белорусов – никакой.

Я вообще попытался найти исторические факты, когда бы украинцы и белорусы хоть раз воевали друг против друга, но безрезультатно. С россиянами украинцы воевали, а с белорусами – нет. Что у белорусов в Украине, что у украинцев в Беларуси живет много родственников. В Беларуси нет такой накачки и пропаганды против Украины, как в РФ.

Во-вторых, размеры белорусской армии: вооруженные силы Беларуси – как наша погранслужба, то есть они очень немногочисленные, около 5 тысяч.

В-третьих, если Беларусь не смогла или не решилась напасть на Украину, когда у нас не было натовского оружия, то сейчас нападать, когда у нас появились самые современные системы и вооружения, будет для нее просто самоубийством. Белорусские генералы все это четко осознают.

Читайте такжеПочему Путин начал бояться Украину

В-четвертых, Лукашенко – фанат своей власти. Несмотря на то, что он кровавый диктатор и преступник, он – не идиот. Он прекрасно понимает: да, он может отдать приказ наступать на Украину. Но возникнет вопрос – кто пойдет исполнять приказ. А делать это будут только самые преданные ему части, которые исполняют любые указания батьки. В Украине они совершенно точно будут уничтожены. И тогда вопрос – а с чем, собственно, Лукашенко останется, как он будет удерживать власть в Беларуси, если самые верные части погибнут? А ведь участие в войне всегда служит триггером выступлений против власти в самой стране. И в таком случае Лукашенко уже нечего будет сказать. Белорусские военные посмотрят на всю эту ситуацию и спросят, почему они должны умирать, если проще решить вопрос с одним человеком в Беларуси. Люди вооруженные крови не боятся.

Если белорусские военные зайдут на территорию Украины, то будет очень велик риск, что они просто сдадутся в плен, и так будет создана освободительная армия Беларуси, которая пойдет уже освобождать свою родину.

Генштаб Беларуси очень внимательно наблюдает за происходящим в Украине. Лукашенко прекрасно обо всем осведомлен: о мобильных группах, о том, как уничтожается украинцами противник, и т.д.

Конечно, вероятность идиотизма всегда есть, но за Лукашенко откровенного идиотизма не было замечено. Потому, скорее всего, он все-таки не рискнет идти войной на Украину, ведь это будет значить крах Беларуси. Тем более, сейчас уже появилась "зеленка", а это значит, что идти со стороны Беларуси через леса – это самоубийство: там белорусские войска будут просто расстреляны в упор.

Valentynov_K.: Насколько вероятна повторная попытка россиян взять Киев? Может ли шевеление в Беларуси, которое началось буквально на днях, быть связано именно с очередным наступлением на столицу?

Тарас Загородний: Я считаю это маловероятным. Потому что опять-таки у Украины уже появились современные вооружения. Также вокруг Киева уже выстроено несколько линий обороны с фортификационными сооружениями, бетонкой. Уже есть Территориальная оборона, обученные люди.

Россия отступила от Киева, Харькова, Чернигова не от хорошей жизни – российские войска выбили от этих городов. Они не смогли взять ни одного приграничного города. Да, взяли Херсон, но там своя история, в которой еще предстоит разобраться и выяснить, как так оказалось, что этот город оказался беззащитен. А те города, которые защищались, россияне взять не смогли. Для них важно было взять Харьков, но они этого сделать не могут. Они пытаются окружить группировку украинских войск на Донбассе, но эта попытка длится уже месяц – и безрезультатно. Там идут тяжелые бои, есть потери с нашей стороны, но реально у России продвижения нет.

Если вдруг наш фронт рухнет на Донбассе или других направлениях, то, конечно же, повторная попытка захватить Киев и Харьков будет предпринята Россией.

Но – мы становимся сильнее, потому что у нас все больше и больше появляется современного оружия, а Россия становится слабее. Потому я не верю сейчас в новую попытку взять Киев нахрапом – у РФ просто нет сил для этого. Однако обстрелы Киева, безусловно, еще будут продолжаться.

Kim: Перебросится ли война на территорию России?

Тарас Загородний: Война уже перебросилась на территорию России и идет там. В частности, посмотрите на взрывы в приграничных с Украиной областях. Хотя к этому приводит несколько причин, среди которых: попытки российских генералов скрыть масштабы краж на складах, провокации ФСБ, чтобы стимулировать к мобилизации россиян, а также работа наших диверсионных групп.

В общем, война в РФ уже месяц как идет.

Hugo: В Хабаровском крае РФ взорвалась воинская часть, 27 апреля – под Белгородом склад с боеприпасами, 2 мая – Пермский пороховой завод... Когда случится долгожданный хлопок в бункере на Алтае или Кремле? А если серьезно, то насколько для России болезненны и ощутимы все эти взрывы и пожары? Порой кажется, что ей это как укус комара для слона.

Тарас Загородний: Давайте будем объективными. Оружия со времен СССР у России реально очень много. На этом фоне взрывы нескольких складов боеприпасов вообще не делают там никакой погоды. Да и, как мы уже говорили, это сами генералы РФ скрывают следы своих преступлений.

Что касается бункера, то это отдельная история. Судя по тому, как себя ведут американцы в отношении Путина, все гораздо интереснее. А они стали намекать, что все о Путине знают, и, если будет ответный удар со стороны Штатов, то не россияне будут гибнуть – американцы прекрасно знают, где достать Путина. Уже неоднократно были статьи в том числе в китайской прессе о том, что современные технологии, имеющиеся у американцев, позволяют уничтожать бункеры на глубине до 2 тысяч метров. А глубина бункера Путина 1 тысяча метров, это еще советский бункер. Американцы дают понять, что при необходимости они достанут все высшее руководство РФ, не будут с ним панькаться, а просто его уничтожат – возможности такие есть, спутники все видят.

Впрочем, более вероятным кажется трагическое самоубийство Путина выстрелом себе несколько раз в голову. Из-за борьбы между двумя кланами ФСБ и армией РФ. Ведь сейчас ФСБ пытается сделать виноватой армию в том, что она провалила операцию в Украине. Оба клана – это вооруженные люди.

Нам в этом случае следует болеть за все команды одновременно. Чем больше будет дестабилизация в России, тем лучше. Смена власти в России точно перейдет в гражданскую войну или в третью чеченскую, или фашиствующее население будет требовать дополнительной крови в поисках того, кто виновен в их поражении в войне с Украиной.

Нам все это будет только на руку.

Тарас Загородний / УНІАН

y-grek: Прокомментируйте, пожалуйста, информацию, обнародованную разведкой США в Сенате, о том, что в скором времени Путин объявит военное положение в РФ, развяжет войну на территории Приднестровья, готовится к затяжной войне, целью которой видит захват буферной зоны от украинского побережья Черного моря до Приднестровья. Насколько это возможно, и какие действия ради достижения этой цели Россия будет предпринимать, грубо говоря, к чему готовиться?

Тарас Загородний: Американская разведка всегда делает доклады по самому худшему сценарию, чтобы можно было готовиться. Потому она и сделала такое заявление.

Что касается коридора до Приднестровья, это же россияне хотели провернуть еще в 2014 году. Но тогда у России ничего не получилось. Сейчас теоретически она тоже, наверное, так хочет. Но тут, как в анекдоте – дай бог, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. О каком коридоре до Приднестровья может идти речь, если российские войска отодвигаются украинскими силами из-под Харькова, если они фактически ничего не могут сделать на Донбассе из того, что планировали? Россия не может выйти даже на административные границы Донецкой области (с Луганской областью пока у них получается, потому что она не была так укреплена, как Донецкая; украинцы восемь лет готовились и ждали того, что россияне пойдут на Донецкую область).

В Приднестровье, на самом деле, ситуация еще грустнее, чем в Беларуси. Приднестровье – это фактически сухопутный "остров", окруженный с двух сторон Украиной и Молдовой. Восемь лет Приднестровье не может провести ротацию войск, завезти новую технику, провести ремонт, потому что после 2014 года Украина отказала России в транзите через украинскую территорию. То есть там устаревшая советская техника и реальных миротворцев до 3 тысяч человек. Да, Россия может попробовать перебросить туда десант самолетами. Но как они туда лететь будут, если вся эта территория закрыта нашими системами ПВО? От границы с Украиной до Тирасполя всего 20 км, то есть гаубицами, которые есть у нас, если припечет, можно точно уничтожать военную инфраструктуру Приднестровья, просто артиллерийским полком.

Какую-то мобилизацию в Приднестровье могут провести, окопаться там тоже могут. Но сил у них нет, чтобы противостоять современному вооружению и современной армии, которые уже есть у Украины.

Так что все это – жест отчаяния России и попытка растянуть наши силы для того, чтобы Украина не могла сконцентрироваться на быстром освобождении Херсонской, Донецкой и Харьковской областей.

Figaro: Министр торговли Джина Раймондо на слушаниях в Сенате заявила, что из-за санкций россияне вынуждены ставить на военную технику детали от холодильников и посудомоечных машин. Может быть, для этого русские, когда мародерствовали в пригородах Киева, тащили такие объемные и неудобные стиралки в танк? На запчасти, так сказать...:)

Тарас Загородний: Нет, это было мародерство в чистом виде. Если бы стиралки брали на запчасти, то их можно было бы разобрать на месте, не таская за собой.

Впрочем, я не исключаю, что россияне действительно используют детали стиральных машин для ремонта военной техники. Потому что из-за санкций проблемы есть, особенно с микропроцессорами. В первую очередь – для ракетной техники. Но насколько это поможет России – большой вопрос. Ведь есть свои стандарты для военной техники, когда шаг вправо, шаг влево – и ракета уже никуда не летит или летит, но не туда, куда надо.

Думаю, что Россия будет искать обходные пути, чтобы найти необходимые запчасти на "черном" рынке.

Читайте такжеПутин хочет выйти из игры и начал подавать сигналы об этом

Shark: Насколько санкции ограничили возможности РФ по восстановлению своих военных мощностей, оружия, тех же ракет? Все чаще сообщается, что Россия стала использовать какие-то совсем допотопные образцы ракет, а Искандерами и Калибрами уже особо и не хвастается. Если это действительно так, то о какой тогда вообще "войне на истощение" может идти речь? Чем Россия будет воевать?

Тарас Загородний: Россия действительно достреливает тот запас ракет, который накапливала десятилетиями. Даже в мирное время возможности производить ракеты и пусковые установки у РФ были весьма ограниченными. В год она может выпустить лишь примерно 150 "Калибров". В советское время экономика была на порядок мощнее, чем нынешняя российская, но и Советский Союз зависел от западных технологий. Сейчас уровень зависимости России от западных технологий выше в разы. Конечно же, под санкциями РФ очень сложно создать новую ракету. Ведь ракета – это очень сложный механизм, в котором достаточно отсутствия или несовершенства одного элемента, чтобы она уже никуда не летела.

Естественно, все это создает большие трудности для России. Потому она непременно будет пытаться обойти санкции, чтобы, в первую очередь, восстановить ракетный потенциал. Но проблема в том, что и мощностей у России таких нет, чтобы создавать ракеты в нужном количестве.

Россия действительно стала использовать ракеты, произведенные за царя гороха, в 60-е годы. Такие ракеты у РФ еще есть, но и они уже подошли к критической массе.

К тому же, Россия – огромная по площади страна, и ей тоже нужно чем-то и как-то защищать свою территорию и свою границу. Ну, расстреляет она сейчас все ракеты в Украине, а что дальше, чем она будет защищаться на других рубежах? А ведь у России там под боком Китай, Средняя Азия и другие. Страны-соперники РФ внимательно наблюдают за происходящим.

Военные в РФ уже понимают, что в прежних количествах уже нельзя применять ракеты.

Что касается войны на истощение, то у россиян очень много техники 60-70-х годов, танков и "Градов". Такого добра очень много. Советский Союз смог победить Германию на суше в том числе потому, что производство танков было просто огромным. У немцев танки были лучше, но их было мало. Если против одного современного танка выходит 20 старых, он успеет уничтожить пять, но другие уничтожат этот современный.

Так и Россия пока уничтожает нашу инфраструктуру за счет обычных вооружений, которых у нее в избытке. И пушек, и обычных неуправляемых снарядов много. Советские запасы были бездонными, но и они планомерно сокращаются, потому что в Украину поступает современная техника, и желание России вести войну на истощение улетучивается. Ведь все ее пушки ничего не будут стоить, поскольку будут быстрее уничтожаться украинцами.

Читайте такжеВойна в Украине продлится три года, и это при оптимистичном сценарии – Андрей Илларионов

Ніно: Увидев реальную мощь российской армии и тупость российского командования, как разные страны мира, прежде всего, соседи РФ, могут воспользоваться в своих интересах полученной информацией? Кто какой российский кусок может утянуть, кому чем выгодна слабая Россия?

Тарас Загородний: В ослаблении России заинтересованы все, потому что она угрожает всему миру и стала угрозой для существования человечества. Большинство стран сейчас стремится лишить Россию возможности производить оружие массового поражения и ракеты, что они и делают.

Процесс дезинтеграции России возможен, когда там начнется гражданская война. Я не верю в то, что какие-то страны открыто будут заниматься аннексией российских территорий. По крайней мере, сейчас, потому что ядерное оружие есть ядерное оружие, и никто не хочет рисковать, проверяя, работает оно у России или нет.

Когда в России начнутся процессы, которые будут вести к ее дезинтеграции и гражданской войне, утрате способности центра руководить регионами, вот тогда станет возможен парад суверенитетов. Тогда многие страны могут "помочь" России рассыпаться. Но они будут это делать осторожно. Тот же Китай не будет открыто лезть и аннексировать российские территории. Зачем, если можно подписать договор с Россией о том, что она отдает в аренду территорию, например, Хабаровского края на сто лет? Вроде Китай ничего не аннексировал, но де-факто приобрел колонию.

Конечно же, будут активными страны, которые имеют спорные территории с РФ, прежде всего, это касается Японии, которая сейчас очень жестко выступает по поводу России. Но пока в России сохраняется центральное руководство и система управления, этого ожидать не приходится.

То же самое касается Европы, но там ситуация еще сложнее. Очень маловероятно, что Германия начнет требовать Кенигсберг (Калининградскую область) назад. В 1975 году в Хельсинки было подписано соглашение о нерушимости границ в Европе, чтобы не было войн. И если сейчас начинать смотреть, кто кому что должен, кто у кого что аннексировал раньше, то это для Европы закончится очень плохо. Потому что за последнее столетие столько было завоевано и отвоевано! Даже по итогам Второй мировой войны. Например, Польша тоже получила часть своей территории, которая раньше была немецкой: Гданьск – это бывший немецкий Данциг. Все это может очень далеко завести.

Потому в Европе такие катаклизмы крайне маловероятны. Они возможны только в случае, если будет дезинтеграция России на уровне регионов, которые будут сами самоопределяться и искать себе патронат других государств. В этом случае бенефициарами могут быть многие страны.

На Кавказе есть точка взрыва, которая, скорее всего, закончится новой чеченской войной. Чечня вполне может объявить о независимости от РФ.

Если центр РФ утратит контроль над регионами, и регионы будут сами искать точки опоры других стран, то эти страны с удовольствием помогут.

Вопрос: Как вы думаете, падет ли жертвой храбрых в пучину морскую Крымский мост совершенно случайно во время этой войны, развязанной Россией? Целесообразно ли его уничтожать вообще?

Тарас Загородний: Если будет операция по выдавливанию россиян из Крыма, то, скорее всего, Крымский мост будет уничтожен, потому что через него будут поступать вооружения. Пока большой необходимости в его уничтожении я не вижу.

Читайте такжеВойна в Украине затянется на два-три года, хорошо, если не на дольше – Георгий Тука

Smilik: Поделитесь вашим прогнозом, какими будут украинские территории в результате этой войны – мы вернем Донбасс, юг, Крым? Может, еще и Воронежскую область с Кубанью прихватим, так "на помидоры"?:)

Тарас Загородний: И украинское руководство, и наши союзники уже заявили, что вся территория Украины должна быть деоккупирована. Как заявили американцы, будет война до победы Украины, а под победой они подразумевают освобождение всех захваченных Россией территорий. Соответственно, Крым, Донбасс и юг будут деоккупированы.

Что касается других территорий, в частности, Кубани и Воронежа, то пограничные с Украиной территории будут тяготеть к нам по понятным причинам. Украина будет частью западного мира, будет нормальной для жизни страной с более высоким уровнем жизни и возможностью мигрировать. Если в России начнется парад суверенитетов, то не исключена попытка этих регионов РФ войти в состав Украины.

Но тут другой вопрос – а нужны ли Украине эти территории и эти люди?

Впрочем, создание цепи буферных стран, которые будут отвечать за безопасность, не исключено. Однако это вопрос не нынешнего десятилетия точно, хотя процессы в России могут идти очень быстро.

Но – я не исключаю приток в Украину мигрантов из России. Потому что гражданская война там будет означать отсутствие продуктов питания и массу других проблем. После победы Украины мы удивимся, сколько россиян вдруг начнут признавать себя украинцами. Они будут искать каких-то троюродных бабушек в Полтаве и заявлять Украине о том, что мы неправильно их поняли.

Кроме того, многие россияне после того, как вскроются преступления РФ в Украине, начнут вообще стыдиться, что они – россияне, и будут это скрывать, а часть из них точно будет говорить, что они – украинцы. Уже сейчас за рубежом часто так происходит. Этот процесс будет неизбежно.

Прямой аннексии российских территорий Украиной точно не будет. Но создание каких-то подмандатных территорий или создание цепи лояльных по отношению к Украине республик, которые будут ориентироваться на нас, вполне вероятно. Это реальный сценарий.

Klava: Если сейчас убрать Путина с президентского поста, Россия изменится? Возможна ли другая Россия, не такая, какую мы увидели в Буче, Ирпене, Мариуполе, Чернигове и т.д.? Не приведут ли эти безумные кого-то хуже Путина к власти?

Тарас Загородний: Россия не изменится. Вспомните все то, что творила и творит российская армия в Украине – это же не Путин делал, а россияне. Взгляните на историю российских войн – вы поймете, что они такими были всегда. Например, что они творили в Германии, об этом есть воспоминания самих ветеранов, которые можно прочесть. В Украине они делали то же самое, один в один.

Так что глубинный русский народ именно такой, каким мы его увидели. Он озлобленный, бессильный перед своей властью, а потому пытается унизить и уничтожить других. Их жизнь никчемная. Потому все свои низменные инстинкты они пытаются реализовать на других. А российская власть потому и забрасывает сюда таких, чтобы они творили то, что творят.

В принципе, процент фашиствующего населения, готового творить подобные вещи, есть во всех странах. Человеческая история – это не вегетарианская история. До середины ХХ века так все и было: убивали, резали и т.д. И в каждом обществе еще есть небольшая часть таких людей. Однако главную роль тут играет государство. Если государство понимает, что подобные инстинкты нельзя выводить на передовую, нельзя давать им волю, оно гасит такие инстинкты. В России такие инстинкты государство не гасит. Так было и в Германии, что и вылилось в мировые войны.

На смену Путину действительно может прийти какой-то более оторванный парень, однако возможностей вести агрессивную политику у него будет значительно меньше. Это уже будут не путинские возможности. Да и к тому моменту никто уже не будет цацкаться с Россией, никто не будет вести себя, как немецкие политики, которые целовались в десны с российским руководством, а потом делали вид, что они не понимают, что происходило в Грузии, Приднестровье, Нагорном Карабахе и т.д. Все, эта черта пройдена.

Теперь россияне будут считаться токсичными и опасными. И любые телодвижения России в сторону Запада будут очень жестко пресекаться, без каких-либо сантиментов.

Фашиствующий народ в РФ никуда не денется, он будет требовать реванша. Это 100%, в этом можно не сомневаться.

Почему из Германии и Японии после Второй мировой войны удалось сделать нормальные страны? Потому что эти страны подверглись оккупации: оккупационная администрация там, где надо, подкрутила винтики, провела денацификацию и сделала нормальные страны. В Германии после Первой мировой это не получилось, и немцы потребовали реванша. Так произошло потому, что союзники тогда сделали огромную глупость – не оккупировали Германию. И у немцев создалось впечатление, что они выигрывали войну, но какие-то силы не дали им это сделать, они почувствовали себя униженными и стали искать виновных. Виноваты во всем оказались коммунисты, предатели, евреи и т.д.

Для россиян все то, что они творят сейчас – это реванш после распада Советского Союза.

Читайте такжеВойна в Украине ненадолго, российская армия продержится еще два-три месяца – Юрий Касьянов

Однако у России есть одна проблема. В отличие от фашизма в Германии, где это была своего рода религия молодежи, которая рвалась и поддерживала Гитлера, в России все наоборот. В РФ молодое поколение достаточно скептично относится к тому, что делает российская власть, а основной массой, требующей крови, являются как раз пенсионеры, то есть отходящие в мир иной люди. Урбанизированная молодежь, которой есть что терять, еще оставляет какую-то надежду. Вы же посмотрите, кого рекрутирует Россия, из каких регионов РФ приезжают воевать в Украину. В основном это люди из каких-то депрессивных регионов России, где у мужчин только три пути в жизни: алкоголизм, тюрьма и армия, где армия – лучший вариант. Урбанизированная молодежь может пассивно поддерживать войну против Украины, но особо впрягаться в это она не хочет. Кстати, вот почему Путин и не объявляет мобилизацию. Такие люди не будут понимать, что им делать с оружием, и вполне могут выступить против власти.

Так что есть проблеск надежды, что в России будет все не так печально.

Какая-то попытка реванша может быть, но сил у России уже нет, она уже выдохлась. Не зря РФ взяла себе символ – бабушку с красным флагом: именно старшее поколение поддерживает такие действия, какие осуществляет Россия в отношении Украины. Но это еще раз показывает вырождение даже символов этой войны. Сравните это, например, с эстетикой Третьего Рейха, где были молодые спортивные люди, создающие вокруг себя определенное жизненное пространство, или с эстетикой Советского Союза, где тоже поддерживалась молодежь. В России нет никакого течения модернизации – там течение архаики, прошлого, которого уже давно нет.

Так что, возможно, какие-то амбиции у того, кто придет вместо Путина, будут, но сил что-либо сделать – уже нет.

Олег: Какова вероятность, что Путин решится на последний шаг – ядерный удар? По украинской территории либо какой-то из стран НАТО, потому что до Америки ее бомбы вряд ли долетят.

Тарас Загородний: Россия давно пугает всех ядерной войной, но мало кто уже боится. Американцы уже тоже прошли эту точку невозврата и говорят России: "Ну, попробуйте". Тем более, что США провели модернизацию собственных вооружений, и у них есть ракеты на подводных лодках, которые решат этот вопрос.

Плюс Штаты предупреждают российское руководство о том, что они знают, где оно находится, и в случае чего нанесут точечный удар. А потому в первую очередь умрет российское руководство, а не десятки миллионов россиян.

Россия и дальше будет пугать мир ядерным оружием. Удар по территории стран НАТО, на мой взгляд, маловероятен. Теоретически РФ может нанести ядерный удар по Украине, применить тактическое ядерное оружие. Но это ничего не изменит. Наоборот, это отвернет от России еще больше стран, в первую, очередь, Китай и Индию. А в Украине это вообще ничего не изменит.

В то, что Россия решится запустить межконтинентальные ракеты и нанести удар стратегическим ядерным оружием, верится с трудом. Ведь если произойдет запуск одной такой ракеты, это сразу спровоцирует ответный удар по РФ от ядерных стран.

Wrangler: Как изменится роль Украины в мире после этой войны с Россией? Уже на данном этапе Украина смогла занять жесткую позицию - пример с отказом Зеленского принимать в Киеве президента Германии. Это был разовый случайный эпизод или в дальнейшем мы сможем себе позволить говорить "нет" тем, кто дружен с нашими врагами? Как – извините – не проср…ть такую возможность?

Тарас Загородний: Начнем с того, что Штайнмайер перезвонил сам Зеленскому, и они договорились все забыть. Это хороший знак. Это значит, что Германия чувствует, что она находится в дипломатической изоляции из-за своей пророссийской позиции. Она понимает, что теряет власть в ЕС. При этом появляется блок славянских стран: Польша, Украина, Словакия, Чехия, который создают альтернативный центр влияния в Европе. Немцы понимают, что немецкая элита в ответе за взращивание второго фашистского режима – в России. Потому Германия начала нервничать.

У Украины есть возможность получать ресурсы от Германии. В первую очередь, рынки сбыта и ресурсы на восстановление. И, конечно же, теперь Украина может навязывать собственную волю по защите собственных интересов. Немцы тоже несут ответственность за то, что происходит в Украине: с их молчаливого согласия произошел и 2014 год, и война в Украине.

Terentij: Глядя на то, как ведут себя Германия и Франция, складывается впечатление, что они просто катастрофически боятся России и, в принципе, если бы было можно, отдали бы Украину ей на растерзание, лишь бы эта огромная дура успокоилась. Вопроса два. Во-первых, что не так с Германией и Францией, почему они так наложили в штаны при виде происходящего? Во-вторых, если вдруг Украина не выстоит, что тогда? Ведь и сама Россия, таки подмяв Украину под себя, будет в очень побитом состоянии, и не факт, что выдержит и удержит все свои регионы под контролем. Москва удовлетворится Украиной и на время зациклится на своих внутренних проблемах или пойдет дальше?

Тарас Загородний: Москва уже не скрывает, что пойдет дальше. Поэтому все и помогают Украине, в первую очередь, Польша. Потому что Польша – следующая.

Что касается позиции Германии и Франции… Они всегда занимали пророссийскую позицию по многим вопросам. Немцы были подсажены на российские углеводороды еще с 50-х годов и куплены Советским Союзом. Потому они всегда тяготели к России.

И Германия, и Франция были готовы сдать Украину. Нам открыто говорили: "Вы не продержитесь и двух дней". Они хотели так думать, им было бы удобнее сдать Украину. Они считали, что события будут развиваться по чехословацкому сценарию, и агрессор будет удовлетворен.

Но стало понятно, что Украину уже никто не победит, поезд ушел. Украине дают ресурс, который позволяет ей побеждать.

В результате этой войны Украина станет одним из центров европейской политики, а Германия и Франция теперь будут вынуждены согласовывать с ней свои действия.