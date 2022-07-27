В порядке похмельного бреда: Медведев растекся в пустозвонных мечтах о распаде Украины

Медведев растекся в пустозвонных мечтах о распаде Украины / Коллаж УНИАН

Скандальный российский политик, бывший президент этой страны, а ныне заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в который раз поделился со своими имперско-шовинистическими фолловерами мечтами о распаде Украины.

На своем канале в Telegram он опубликовал карту нашей страны ‒ якобы разделенной между другими стран.

Причем, как говорит Медведев, такую завирательскую карту якобы создали "западные аналитики".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в июне замглавы Совбеза РФ Медведев сказал, что Украина, мол, через 2 года может прекратить существование. Украинское государство он назвал якобы проектом "анти-Россия".

"Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект "анти-Россия", что остальное для них мелочь", - едко высказался бывший президент РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал Медведева "маленьким человеком с большими комплексами". Он задал риторический вопрос относительно того, а где будет сам Медведеву через 2 года.

"Если бы российский империализм имел лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь к себе внимание и самоутвердиться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет Д. Медведев за 2 года – вопрос", - подчеркнул советник руководителя ОП.

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