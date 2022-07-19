Медведев разразился истерикой: размечтался о "мире на условиях РФ" и оскорбил США

Медведев обвинил США в якобы "спонсировании мирового терроризма" / Коллаж УНИАН

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что, Москва, мол, сможет договориться о "мире только на своих условиях". Он обвинил США в якобы "спонсировании международного терроризма" и считает возможным, дескать, попадание американского оружия в руки "преступников по всему миру". Также он обозвал Запад "политическими импотентами".

В своем Telegram-канале российский чиновник начал продвигать сообщение, согласно которому Россия якобы может достигнуть мира в войне против Украины "на своих условиях".

Медведев сделал ряд пропагандистских выпадов в сторону политиков западного мира и назвал их "политическими импотентами". США же, с его "точки зрения", представляют собой, мол, "спонсоров международного терроризма".

"Вывод прост. Американское оружие, которое поставляется сейчас в Малороссию, будет расползаться по рукам разномастных преступников в мире. Точнее, уже вовсю расползается. Причем под "крышей" администрации и спецслужб США", - говорит чиновник РФ.

Также он мечтает, что оккупационной российской армии, которая несет серьезные потери на поле боя с Украиной, дескать, удастся выполнить все свои задачи в рамках, мол, "спецоперации".

Читайте такжеМедведев разразился истерикой из-за Крыма: грозит Украине "судным днем" и опасается удара НАТО"И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых визжат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

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Скандальные заявления Медведева об Украине и Западе

В июне замглавы Совбеза РФ Медведев сказал, что Украина, мол, через 2 года может прекратить существование. Украинское государство он назвал якобы проектом "анти-Россия".

"Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект "анти-Россия", что остальное для них мелочь", - едко высказался бывший президент РФ.Читайте такжеМедведев – клоун, извините, что говорю об этом вслух – глава Мюнхенской конференции Хойсген

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал Медведева "маленьким человеком с большими комплексами". Он задал риторический вопрос относительно того, а где будет сам Медведеву через 2 года.

"Если бы российский империализм имел лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь к себе внимание и самоутвердиться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет Д. Медведев за 2 года – вопрос", - подчеркнул советник руководителя ОП.

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