Сели на бутылку и стакан: русское руководство повально пьянствует из-за войны в Украине - СМИ

Русское руководство повально пьянствует из-за войны в Украине - СМИ / коллаж УНИАН

Хозяин Кремля Владимир Путин все чаще стал сталкиваться с проблемой алкоголизма среди своего окружения и высших российских чиновников. Об этом сообщает российский портал Медуза со ссылкой на собственные источники.

По их данным, дело в том, что российские топ-чиновники злоупотребляют алкоголем на фоне войны против Украины.

"Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их замы, даже некоторые вице-премьеры, работники Администрации президента и Совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы", — рассказывает один из источников.

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По его словам, основная причина этого "стресса" связана с реальным ущербом, который нанесли России санкции Запада, введенные из-за войны в Украины. В то время как Путин якобы считает, что с этими трудностями чиновники должны легко справляться.

"Присели (в феврале — Главред) на стакан. Кто-то втянулся", — резюмировал один из источников.

Источники считают, что ситуация с употреблением алкоголя среди высших российских руководителей и чиновников беспокоит Путина, поскольку "дисциплина стала страдать".

"Кто-то пропадает перед важным мероприятием, кто-то невнятно и путано докладывает. Это уже видит широкая публика", — отмечает один из источников.

Тем не менее собеседники полагают, что Путин не собирается никого увольнять на фоне сложившейся ситуации ‒ мол, "пока будут только намеки и мягкие требования".

Напомним, ранее сообщалось о том, что бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев подтвердил, что видный деятель Кремля (и бывший президент РФ) Дмитрий Медведев страдает от алкоголизма ‒ и якобы из-за этого диктатор Путин и заменил его Михаилом Мишустиным на посту премьера РФ.

По данным Пономарева, Медведев поплатился постом премьера РФ из-за своего пристрастия к алкоголю. Из-за постоянных попоек политик практически никогда не приходил на работу.

До того советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал Медведева "маленьким человеком с большими комплексами".

"Если бы российский империализм имел лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь к себе внимание и самоутвердиться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет Д. Медведев за 2 года – вопрос", - подчеркнул советник руководителя ОП.

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