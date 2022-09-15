УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Сели на бутылку и стакан: русское руководство повально пьянствует из-за войны в Украине - СМИ

15 сентября 2022, 13:08

По данным источника, в Кремле пьют из-за реального ущерба, который нанесли России санкции Запада, введенные за последние месяцы из-за войны в Украины.

Водка, Медведев
Русское руководство повально пьянствует из-за войны в Украине - СМИ / коллаж УНИАН

Хозяин Кремля Владимир Путин все чаще стал сталкиваться с проблемой алкоголизма среди своего окружения и высших российских чиновников. Об этом сообщает российский портал Медуза со ссылкой на собственные источники.

По их данным, дело в том, что российские топ-чиновники злоупотребляют алкоголем на фоне войны против Украины.

"Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их замы, даже некоторые вице-премьеры, работники Администрации президента и Совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы", — рассказывает один из источников.

Видео дня

По его словам, основная причина этого "стресса" связана с реальным ущербом, который нанесли России санкции Запада, введенные из-за войны в Украины. В то время как Путин якобы считает, что с этими трудностями чиновники должны легко справляться.

"Присели (в феврале — Главред) на стакан. Кто-то втянулся", — резюмировал один из источников.

Источники считают, что ситуация с употреблением алкоголя среди высших российских руководителей и чиновников беспокоит Путина, поскольку "дисциплина стала страдать".

"Кто-то пропадает перед важным мероприятием, кто-то невнятно и путано докладывает. Это уже видит широкая публика", — отмечает один из источников.

Тем не менее собеседники полагают, что Путин не собирается никого увольнять на фоне сложившейся ситуации ‒ мол, "пока будут только намеки и мягкие требования".

Напомним, ранее сообщалось о том, что бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев подтвердил, что видный деятель Кремля (и бывший президент РФ) Дмитрий Медведев страдает от алкоголизма ‒ и якобы из-за этого диктатор Путин и заменил его Михаилом Мишустиным на посту премьера РФ.

По данным Пономарева, Медведев поплатился постом премьера РФ из-за своего пристрастия к алкоголю. Из-за постоянных попоек политик практически никогда не приходил на работу.

До того советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал Медведева "маленьким человеком с большими комплексами".

"Если бы российский империализм имел лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь к себе внимание и самоутвердиться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет Д. Медведев за 2 года – вопрос", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Другие новости:

новости России Владимир Путин Дмитрий Медведев алкоголизм
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:39

Кривой Рог затопило из-за ракетного удара РФ: в сети показали последствия

13:32

Абсолютное большинство украинцев не хотят отдать территории ради прекращения войны – опросВидео

13:08

Сели на бутылку и стакан: русское руководство повально пьянствует из-за войны в Украине - СМИ

13:00

Гороскоп на завтра 16 сентября 2022: Близнецам – деньги, Весам- судьбоносная встреча, Рыбам – завистьВидео

12:50

Осталась одна зенитная установка из восьми: в РФ проговорились, как "планово" убегали с ХарьковщиныВидео

Реклама
12:48

Лунный посевной календарь на октябрь 2022: что и когда сажать

12:46

Путин решил объявить в РФ частичную мобилизацию: СМИ назвали датуВидео

12:24

Бывшая жена Виталия Кличко без бюстгальтера покрасовалась в легком сарафане

12:16

Пушилин причастен к убийству Захарченко и сотрудничал с Украиной - СМИ

11:59

"Кто-то за за "длинным столом" еще не понял": в ОП потроллили Путина после освобождения ИзюмаВидео

11:49

Освобождение Крыма: экс-замглавы Генштаба назвал главные условияВидео

11:43

Остался только Лукашенко, который рубит дровамнение

11:38

Путинист Киркоров признался в смертном грехе: "Я борюсь с этим всю жизнь!"

11:08

Потап вернулся в Украину и рассказал, что у него случилось с лицомВидео

10:45

Шойгу выгонят с должности за поражение в войне: в США назвали нового фаворита ПутинаВидео

10:44

США передадут Украине ЗРК NASAMS уже в этом году - генерал РоманенкоВидео

10:30

Волосы перестанут выпадать через неделю: секретный рецепт действенной маски от японокВидео

10:08

Немецкое оружие сыграло решающую роль в успехах украинской армии - ШольцВидео

09:56

Ракеты ATACMS и танки: в США сделали громкое заявление о новом оружии для ВСУВидео

09:48

Подполковником был неделю: ВСУ ликвидировали российского командира батальонаВидео

Реклама
09:37

ДТП с Зеленским: опубликованы кадры с места происшествияВидео

09:35

Генерал ВСУ объяснил, почему Крымский мост уничтожить гораздо сложней, чем АнтоновскийВидео

09:20

Заваливают любимых подарками и выполняют все прихоти: 4 имени мужчин-подкаблучниковВидео

09:15

Дмитрий Комаров показал смертельные "сюрпризы" окупантов на Харьковщине

09:00

Отступление России не остановит войну, через 2-3 года она атакует нас с новой силой - КузанВидео

08:59

Разрушение переправ ВСУ: в США раскрыли цель российского удара по дамбе в Кривом РогеВидео

08:56

Повышение зарплаты-"минималки": как изменятся выплаты, налоги и штрафы с октябряВидео

08:23

В российской глубинке взорвалась ракета, которую русские запустили по Украине

08:21

ВСУ "покрошили" российских десантников: уничтожен "элитный" полк оккупантовВидео

08:06

Украина не оставила россиянам шансов в Харьковской областимнение

07:46

Генерал-разведчик назвал ключевые задачи ВСУ на Харьковском направленииВидео

07:05

Как постирать одежду в машинке без воды: 10 шагов, как пользоваться "стиралкой" без водопровода

06:54

"Мелкое, косое и рябое": Арестович "опустил" Путина и назвал его главный страхВидео

06:26

ВСУ на юге взорвали вражеские склады с БК и уничтожили десятки оккупантов с техникойВидео

06:21

Россия не должна иметь права держать ракеты типа Искандер возле границы с Украиноймнение

05:50

Украину разжарит до + 33°: когда и где врежет максимальное пеклоВидео

05:00

После успеха ВСУ на Харьковщине войска РФ могут сбежать уже с Херсонской области – МаломужВидео

03:20

Идеально вкусный фарш для голубцов, котлет и вареников: пошаговый рецепт за 20 минутВидео

03:03

"Покажитесь врачу": Волочкова расставила ноги и напугала людей

02:40

Генерал США перечислил три фактора, которые могут привести к распаду РоссииВидео

Реклама
02:10

Украина погрузится в туман: синоптики предупредили об опасности и возвращении жарыВидео

01:58

Зеленского осмотрели врачи: президент Украины попал в ДТП в Киеве

01:34

Мастерица экзотических наслаждений: Деми Роуз в тесных кружевах едва прикрыла грудь сердечками

00:51

Приметы на 15 сентября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы беды в дом не впуститьВидео

14 сентября, среда
23:52

Как ВСУ удалось стремительно вернуть оккупированные территории: генерал Маломуж дал ответВидео

23:49

Лобода в крошечном платье показала грустные глаза

23:40

"Я ненавижу это": король Чарльз III в гневе устроил истерику на людяхВидео

23:12

"Если нужно убить сто детей - они убьют": Арестович назвал цель удара россиян по Кривому РогуВидео

23:07

Дочь путинистки Егоровой со слезами на глазах рассказала, как та лупила ее в детстве

22:58

Шольц после разговора с Путиным удивил заявлением о позиции президента РФ по войне в УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять