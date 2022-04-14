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Вчерашние школьники, недоучки и любители водки: журналисты вычислили зверствовавших в Бородянке оккупантов

14 апреля 2022, 16:04

Все идентифицированные украинскими журналистами оккупанты являются военнослужащими 234 десантно-штурмового полка Российской Федерации из города Псков.

Оккупанты
Российские оккупанты / Следствие.инфо

Украинские журналисты идентифицировали некоторых оккупантов из армии РФ, которые совершали военные преступления в поселке Бородянка на Киевщине. Исследование осуществили сотрудники проекта "Следствие.инфо".

Большинство россиян из предварительного списка, выложенного сотрудниками украинской разведки, оказались весьма молодыми. И почти все из них не имеют высшего образования. Далее, по крайней мере, часть оккупантов из этого списка до сих пор живы, поскольку активны в соцсетях.

Первым верифицировали установили личность 20-летнего рядового-гранатометчика Павла Петрова. Как свидетельствуют его соцсети, он любил распивать спиртные напитки и бахвалиться употреблением запрещенных веществ. И уже 10 апреля оккупант выложил фото, снятое, с большой вероятностью, в Украине.

Павел Петров

Еще один оккупант, идентифицированный журналистами, — заместитель командира взвода и командир боевой машины, сержант Анатолий Возисов. Это один из самых матерых оккупантов из списка. Ему уже 31 год. Возисов тоже не утруждал себя получением образования. Он окончил 11 классов и сразу же ушел в армию. В которой служит по контракту до сих пор.

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Анатолий Возисов

Еще один россиянин, личность которого установили журналисты, — 27-летний сержант Дмитрий Горбунов, занимающий должность командира боевой машины. Тоже имеет только школьное образование. Служить в войсках РФ Горбунов начал еще 2014 году. В социальной сети "ВКонтакте" Горбунов подписан как Чугунов. И, как видно на фото, он любит проводить досуг, употребляя водку.

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Дмитрий Горбунов

Читайте также"Будь сильным, как этот кухонный шкаф": Сеть облетело фото из разрушенного дома в Бородянке

Напомним, Бородянка Киевской области была освобождена от российских оккупантов 1 апреля. После этого в сеть попало фото одного из разрушенных домов. На снимке видно, что от квартиры, в которой когда-то жили люди, ничего не осталось. Чудом уцелел лишь кухонный шкаф, висящий над пропастью. Более того, вся посуда в шкафу – целая, а сверху стоит керамический петушок.

В сети мигом отреагировали на это фото. Уцелевшую кухонный шкаф начали сравнивать со стойкостью украинского народа. Под фото оставляли подписи "Будь сильным, как этот кухонный шкаф", "Берите пример с этого шкафчика" и тому подобное.

Позже, когда Киев посещал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон украинская художница подарила ему и президенту Украины Владимиру Зеленскому керамических петушков – таких же, как и в Бородянке.

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Автор: Егор Бунин
viber
оккупация Бородянка российское вторжение новости Украины
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