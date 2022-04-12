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Владелица "устойчивого шкафчика" в развалинах Бородянки рассказала, как потеряла мужа и двух сыновей

12 апреля 2022, 09:01

По словам женщины, когда оккупанты бомбили ее дом, она выжила, потому что пряталась в подвале соседней многоэтажки.

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Владелица "устойчивого шкафчика" среди руин в Бородянке рассказала свою историю / Twitter @agremantida, скрин с видео

Владелица кухонного шкафчика, который удержался на стене после разрушения дома в Бородянке в результате бомбардировки оккупантами, рассказала, как ей удалось выжить. Многоэтажка была разрушена, однако внимание сначала журналистов, а затем и всех украинцев привлек кухонный шкаф с посудой, который так и висел невозмутимо на стене над обрывом из обломков дома. При этом на ней продолжал стоять керамический петушок из Васильковской майолики.

На дом российские оккупанты сбросили две авиабомбы. Об этом владелица квартиры с уже известным шкафчиком рассказала корреспондентам ТСН.

Надежда Дмитриевна спаслась, потому что во время бомбежки пряталась в подвале соседнего дома. Когда вышла из своего укрытия, поняла, что возвращаться ей уже некуда. Уже на следующий день она покинула поселок.

"Я из подвала вышла в одних сапогах, носках, двое штанов на мне, куртка и еще поверх пальто чужое – и всё, без ничего. Не осталось ни одной фотографии детей. Всё оно завалило книзу", – рассказывает женщина.

Когда спасатели закончили разбирать завалы, то под ними людей не нашли.

Читайте такжеЛюди под руинами находились три недели: появились кадры полностью уничтоженной оккупантами БородянкиНадежда Дмитриевна рассказывает, что за свою жизнь ей уже пришлось пережить потерю мужа и двух сыновей. Мужчина погиб в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Позже умер старший сын, и женщина осталась жить с младшим. Однако два года назад не стало и его.

Женщина рассказывает, что именно младший сын устанавливал и закреплял этот кухонный шкафчик.

"У нас там несущая стена толстая, там по лестничной клетке, и оно выдержало. Там крючки очень хорошие. Я уже не помню сколько времени назад мы устанавливали этот шкафчик, ну, больше 12-13 лет назад", – рассказывает Надежда Дмитриевна.

Сначала этот шкафчик, который уцелел, заметила и зафиксировала на фото фотограф "Суспільного" Елизавета Серватинская. Когда она опубликовала это фото в Twitter, оно мигом разлетелось по соцсетям и стало популярным. После этого шкафчик с посудой и керамическим петушком сверху стал символом непокоренности и стойкости украинского народа.

Сама владелица шкафчика Надежда Дмитриевна говорит, что если уж петушок выстоял, то и мы обязательно выстоим.

Уцелевший кухонный шкаф стал символом стойкости украинцев

Напомним, Бородянка Киевской области была освобождена от российских оккупантов 1 апреля. После этого в сеть попало фото одного из разрушенных домов. На снимке видно, что от квартиры, в которой когда-то жили люди, ничего не осталось. Чудом уцелел лишь кухонный шкаф, висящий над пропастью. Более того, вся посуда в шкафу – целая, а сверху стоит керамический петушок.

В сети мигом отреагировали на это фото. Уцелевшую кухонный шкаф начали сравнивать со стойкостью украинского народа. Под фото оставляли подписи "Будь сильным, как этот кухонный шкаф", "Берите пример с этого шкафчика" и тому подобное.

Позже, когда Киев посещал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон украинская художница подарила ему и президенту Украины Владимиру Зеленскому керамических петушков – таких же, как и в Бородянке.

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война в Украине Бородянка вторжение России
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