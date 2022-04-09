"Фантастика! Ты только посмотри": Джонсон встретился с Зеленским и обомлел от увиденного на Банковой

Во время прогулки к Зеленскому с Джонсоном подошла прохожая и подарила им керамических петушков.
9 апреля президент Украины Владимир Зеленский принимал на Банковой в Офисе президента премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Во время встречи премьер Британии был шокирован увиденным возле Офиса президента.
"Фантастика. Ты только посмотри!", - говорил Джонсон во время встречи с президентом Зеленским.
После переговоров Зеленский и Джонсон прогулялись по Киеву.
В частности, политики прошлись по Крещатику, Майдану Независимости, Аллее Героев Небесной Сотни. Украинский лидер показал гостю мемориал павшим героям.
Во время прогулки к Зеленскому с Джонсоном подошла прохожая и подарила им керамических петушков.
Такой же петушок авторства Прокопа Бидасюка стоял на кухонном шкафчике, который уцелел в разрушенной российскими войсками многоэтажке в поселке Бородянка Киевской области.
Фото этого шкафчика с петушком приобрело популярность в Интернете и стало символом устойчивости украинского народа.
Что сказал Борис Джонсон после встречи с Зеленским
"То, что Путин сделал под Киевом, нанесло сокрушительный удар его репутации и правительству. Мы окажем влияние на возможность России использовать свои энергетические ресурсы", - сказал Джонсон.
Он также отмети, что хотят либерализовать торговлю с Украиной, чтобы помочь экономически, а также предоставить помощь по разминированию.
"Война определяет видение будущего Украины, поэтому мы с партнерами будем поставлять Украине оборудование, технологии, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не предстала перед страхом вторжения и шантажа", - сказал Джонсон.
Кроме того, Джонсон пообещал отправить Киеву 120 единиц бронетехники и новые противокорабельные ракетные системы.
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Также Великобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи.
"Мы представили новый пакет финансовой и военной помощи, который является свидетельством нашей приверженности борьбе страны против варварской кампании России", - написал Джонсон в Twitter.
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