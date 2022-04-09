"Фантастика! Ты только посмотри": Джонсон встретился с Зеленским и обомлел от увиденного на Банковой

Зеленский и Джонсон / Офис президента

9 апреля президент Украины Владимир Зеленский принимал на Банковой в Офисе президента премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Во время встречи премьер Британии был шокирован увиденным возле Офиса президента.

"Фантастика. Ты только посмотри!", - говорил Джонсон во время встречи с президентом Зеленским.

После переговоров Зеленский и Джонсон прогулялись по Киеву.

В частности, политики прошлись по Крещатику, Майдану Независимости, Аллее Героев Небесной Сотни. Украинский лидер показал гостю мемориал павшим героям.

Во время прогулки к Зеленскому с Джонсоном подошла прохожая и подарила им керамических петушков.

Такой же петушок авторства Прокопа Бидасюка стоял на кухонном шкафчике, который уцелел в разрушенной российскими войсками многоэтажке в поселке Бородянка Киевской области.

Фото этого шкафчика с петушком приобрело популярность в Интернете и стало символом устойчивости украинского народа.

Что сказал Борис Джонсон после встречи с Зеленским

"То, что Путин сделал под Киевом, нанесло сокрушительный удар его репутации и правительству. Мы окажем влияние на возможность России использовать свои энергетические ресурсы", - сказал Джонсон.

Он также отмети, что хотят либерализовать торговлю с Украиной, чтобы помочь экономически, а также предоставить помощь по разминированию.

"Война определяет видение будущего Украины, поэтому мы с партнерами будем поставлять Украине оборудование, технологии, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не предстала перед страхом вторжения и шантажа", - сказал Джонсон.

Кроме того, Джонсон пообещал отправить Киеву 120 единиц бронетехники и новые противокорабельные ракетные системы.

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Также Великобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи.

"Мы представили новый пакет финансовой и военной помощи, который является свидетельством нашей приверженности борьбе страны против варварской кампании России", - написал Джонсон в Twitter.

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