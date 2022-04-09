Новая поставка оружия и финансовая поддержка: как прошла встреча Зеленского и Джонсона в Киеве

Зеленский и Джонсон / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве вышли на общий брифинг.

Там глава государства поблагодарил главу британского правительства за его приезд и за поддержку украинского народа.

Зеленский подчеркнул, что "Борис Джонсон – друг Украины и украинского народа"

"Я очень благодарю тебя за этот визит, он очень важен в чрезвычайно напряженное и сложное для нашего государства время, но ты здесь и я благодарен тебе за это",– обратился Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что на Россию и дальше нужно оказывать давление мощными санкциями, так как это делает Великобритания. В частности, Владимир Зеленский отметил необходимость эмбарго на энергоресурсы страны-агрессора.

"Другие демократические западные государства должны следовать примеру Великобритании. Пора ввести полное эмбарго на российские энергоносители, увеличить нам предоставление оружия", – заявил Зеленский.

Также политики говорили и о переговорах с Россией.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что соглашения с Россией должны предусматривать действенные гарантии безопасности и высказал свое видение того, что Великобритания должна играть ключевую роль в этих гарантиях.

Что сказал Борис Джонсон

"То, что Путин сделал под Киевом, нанесло сокрушительный удар его репутации и правительству. Мы окажем влияние на возможность России использовать свои энергетические ресурсы", - сказал Джонсон.

Он также отмети, что хотят либерализовать торговлю с Украиной, чтобы помочь экономически, а также предоставить помощь по разминированию.

"Война определяет видение будущего Украины, поэтому мы с партнерами будем поставлять Украине оборудование, технологии, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не предстала перед страхом вторжения и шантажа", - сказал Джонсон.

Кроме того, Джонсон пообещал отправить Киеву 120 единиц бронетехники и новые противокорабельные ракетные системы.

Также Великобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи.

"Мы представили новый пакет финансовой и военной помощи, который является свидетельством нашей приверженности борьбе страны против варварской кампании России", - написал Джонсон в Twitter.

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