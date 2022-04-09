Неожиданный визит: премьер Британии прибыл в Киев и провел важнейшие переговоры с Зеленским

Зеленский и Джонсон / Офис президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не был спонтанным, однако заранее его никто не анонсировал.

Как рассказал Ермак в Telegram, британский премьер был на постоянной связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Лидерство - это бремя, которое берут на себя добровольно, пока все остальные пытаются избежать ответственности. Настоящих лидеров никогда не бывает много. И очень хорошо, что у Украины среди них есть настоящие друзья. Как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон", - написал он.

Ермак сообщил, что регулярно общается с советников Джонсона по безопасности Стивеном Лавгроувом и советником по международным делам Дэвидом Кворри.

"Ждать результатов недолго. Но уже сейчас могу сказать: мы станем еще сильнее", - заявил он.

Переговоры Джонсона и Зленского в Киеве

По словам главы Офиса президента, переговоры Джонсона и Зеленского были очень насыщенными и конструктивными.

Сам президент Владимир Зеленский отметил, что Джонсон наиболее принципиальный противник российского вторжения.

"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – один из наиболее принципиальных противников российского вторжения, лидер санкционного давления на Россию и оборонной поддержки Украины. Приветствую в Киеве, друг!", - написал Владимир Зеленский в Telegram.

Великобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи. Об этом Борис Джонсон сообщил в Twitter после встречи с Зеленским.

"Мы представили новый пакет финансовой и военной помощи, который является свидетельством нашей приверженности борьбе страны против варварской кампании России", - написал Джонсон в Twitter.

Читайте также"Путин решил удвоить ставку": Джонсон рассказал о планах российского диктатора

Война в Украине

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что Россия хотела бы завершить войну против Украины, поскольку проигрыши в боях с силами украинской обороны и санкции наносят удар по общественно-политической ситуации в российском государстве.

Россияне уже проиграли 6 из 8 оперативных направлений. Сейчас в Кремле стремятся к тому, чтобы встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским состоялась хотя бы с какой-нибудь силовой позицией. Пока у россиян есть иллюзия захвата Мариуполя, Путин может приехать с планом поторговаться относительно условий своего проигрыша на не таких позорных позициях. Если переговоры провалятся, россияне заявят о якобы достигнутых целях "спецоперации".

Ранее в РФ говорили, что встреча президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина - возможна, но только при условии выхода на какой-то итоговый документ.

В свою очередь, полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов считает, что переговоры Зеленского и Путина не помогут закончить войну в Украине, так как позиции Украины и России прямо противоположны.

Читайте также: