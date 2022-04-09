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Поражение, но не с таким позором: Арестович назвал цель Кремля на встречу Путина и Зеленского

9 апреля 2022, 07:56

Если РФ провалит переговоры, Москва заявит о том, что все цели так называемой "спецоперации" против Украины якобы достигнуты, сказал Алексей Арестович.

Зеленский, Путин
Путин не может приехать на встречу с Зеленским в условиях тотального поражения - Арестович / Коллаж фото ОП, Reuters

Россия хотела бы завершить войну против Украины, поскольку проигрыши в боях с силами украинской обороны и санкции наносят удар по общественно-политической ситуации в российском государстве. Россияне уже проиграли 6 из 8 оперативных направлений. Сейчас в Кремле стремятся к тому, чтобы встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским состоялась хотя бы с какой-нибудь силовой позицией. Пока у россиян есть иллюзия захвата Мариуполя, Путин может приехать с планом поторговаться по условиям своего проигрыша с не таких позорных позиций. Если переговоры провалятся, россияне заявят о якобы достигнутых целях "спецоперации". Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В ходе марафона Freedom он сказал о том, что Россия хотела бы завершить свою войну, начатую против украинского государства. На такую позицию указывает ряд факторов, а заявление Пескова о серьезных потерях армии свидетельствует на стремление Москвы к мирному соглашению с Киевом.

Читайте такжеЗеленский назвал главное условие встречи с Путиным"Они хотят закончить войну, потому что сочетание поражений на поле боя и санкций, которые ломают хребет их экономики, ставит под вопрос социально-политическое положение внутри самой Российской Федерации", - объяснил Арестович.

По словам чиновника, после того как в РФ сказали, что не собирались захватывать Киев, фактически оформилось поражение оккупантов на 6 из 8 оперативных направлениях.

В такой ситуации Кремль хотел бы организовать встречу Путина с Зеленским хотя бы с какой-то силовой позицией для российского президента.

"Сейчас главная их забота - чтобы Путин приехал на встречу с Зеленским хоть с какой-нибудь силовой позицией. Хоть что-нибудь взять, Мариуполь, зону ООС, хоть какую-то серьезную угрозу создать, потому что там, где Путин - там победа, он не может себе позволить приехать тотально проиграв", - добавил Арестович.

Также он полагает, что в связи с проигрышем Путин может обвинить свое окружение, тем самым сфальсифицировав заговор против себя. Пока сохраняется угроза оккупации Мариуполя, он может попытаться договориться об оформлении своего поражения хотя бы с не слишком позорных позиций.Читайте такжеБудет трудно, но они "провалятся": Арестович ответил, смогут ли оккупанты окружить ВСУ на Донбассе

"Пока у них иллюзия, что они могут взять Мариуполь, они могут окружить зону ООС и он приедет торговаться о своем проигрыше, об условиях оформления своего проигрыша, но хотя бы не с таких позорных позиций, которые у него есть сейчас", - отметил советник.

Кроме того, он сказал, что если Россия проиграет и на дипломатическом фронте, то Кремль скажет, что Москва якобы достигла всех целей своей "спецоперации".

"Будут заявлять, что Украина не идет в НАТО. Не важно, что НАТО нас не берет, они преподнесут, как будто они этого добились. Будут рассказывать, что они нас демилитаризировали - разбили все военные аэродромы, нанесли потери националистическим батальонам, уничтожили всю авиацию. Они ж это уже заявляют. То, что она их каждый день бомбит - это дело другое", - подчеркнул Алексей Арестович.

Смотрите видео ТСН – Зеленский рассказал, что победа Украины это только вопрос времени

Война России и Украины

Государство-агрессор Россия напала на Украину 24 февраля. Война продолжается. В Минобороны Украины сказали, что оккупанты завершили первую фазу военных действий, работают над перегруппировкой и собираются организовать еще одно наступление. Их цель – захват всего Донбасса. Наверняка захватчики попытаются взять под контроль и Харьков, однако задачу вряд ли удастся реализовать.

В оборонном ведомстве уточнили, что Россия поменяла план по наступлению на Украину. Враг не ожидал грамотно организованной обороны от украинских сил. Теперь он меняет тактику, анализирует ошибки и собирается снова атаковать.

Генерал США Майкл Милли полагает, что война Москвы против Киева может стать длительной и изматывающей. Обе стороны отступать не намерены. По его мнению, победой украинской стороны стало бы восстановление территориальной целостности Украины в рамках границ 1991 года.

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