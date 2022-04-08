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Украина с Крымом и Донбассом и решение Путина: генерал США назвал сценарий по войне

8 апреля 2022, 05:00

Украине удалось остановить давление России на Киев, однако предстоят еще серьезное сражение на Донбассе, считает Майкл Милли.

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Россию и Украины может ждать длительная и изматывающая война – генерал США / УНИАН

Война России против Украины может быть длительной и изматывающей. Украинское государство не собирается мириться с потерей территорий, а Кремль вряд ли прекратит агрессию. Победой Киева станет восстановление территориальной целостности страны в границах 1991 года. Но такой сценарий будет сложно реализовать. Украинцам удалось сдержать наступление на столицу, однако теперь следует ожидать боевых столкновений на Донбассе. Об этом заявил руководитель Объединенного комитета начальников штабов США Майкл Милли.

В ходе бюджетных слушаний он сказал о том, что война может затянуться, поскольку Украина с потерей территорий мириться не станет, а Россия не собирается прекращать войну. Победой для Киева стало бы восстановление территориальной целостности страны по состоянию на 1991 год.

Читайте такжеОтведенные войска РФ не могут сейчас бросить на Донбасс, им нужно переоснащение – разведка Британии"Какой я представляю себе победу? Полагаю, что победой будет сохранение Украины свободной и независимой страной, какой она была с 1991 года, с восстановленной территориальной целостностью. Это будет очень сложно. Это будет долгая работа", - считает Милли.

По его словам, несмотря на то, что Украине удалось отразить атаку России на Киев, теперь государство столкнется с серьезными боями на Донбассе. Россияне в регионе собираются накопить силы и продолжить свое наступление.

"Поэтому вопрос, чем это закончится, открыт. В идеале - Путин принимает решение о прекращении огня. Но прямо сейчас это не похоже на ближайший горизонт событий", - подчеркнул американский генерал Майкл Милли.

Смотрите видео ТСН – Зеленский сказал Западу, как помешать наступлению России на Донбасс

Война России против Украины

В Министерстве обороны заявили, что Россия объявила о завершении "первого этапа" войны против Украины. Оккупанты из-за серьезных потерь были вынуждены отвести свои войска с Киевского и Черниговского направлений. Сейчас вражеские военное подразделения проводят перегруппировку и попытаются полностью захватить Донбасс. Оккупанты могут пойти и на Харьков, но у них не хватит сил, чтобы захватить город.

Спикер руководителя ОП Алексей Арестович сказал, что российские войска попытаются окружить ВСУ на Донбассе. Однако им не удастся реализовать свой сценарий. Враг не сможет действовать эффективно, но и легких боев не будет.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что РФ попытается прорвать оборону Украины в направлении Донецкой и Луганской областей. Возможно, враг попытается атаковать в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах. Также Противник пытается наступать в районах населенных пунктов Марьинка, Боровское и Сладкое.

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