Оккупанты хотят захватить Мариуполь и прорвать оборону на Донбасс – Генштаб ВСУ

Донбасс / УНИАН

Российские военные уже 43-й день убивают мирное население Украины. Как сообщают в Генштабе ВСУ, враг будет пытаться прорвать оборону на Донецком и Луганском направлении.

Сообщается, что предположительно оккупанты в ближайшее время будут пытаться прорвать оборону Вооруженных сил Украины в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.

Также противник пытался совершить наступление в районах населенных пунктов Марьинка, Боровское и Сладкое.

Однако, попытки наступления успеха не имели.

Кроме того, отмечается, что подразделения оккупантов, которые выведены на территорию Республики Беларусь, осуществляют демонстрационные действия с целью недопущения переброски подразделений Вооруженных Сил Украины из указанного района на другие направления.

Также Силы обороны Украины, нанося потери оккупантам, продолжают оттеснять врага и освобождать временно захваченные оккупантами территории на отдельных направлениях.

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Война России против Украины

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сделал заявление о том, что в ближайшее время на Донбассе могут пройти тяжелые бои. Россия попытается захватить все районы Донецкой и Луганской областей. В случае реализации такого сценария в Кремле намерены показать россиянам якобы "победу".

В Министерстве обороны заявили, что российские оккупационные войска будут пытаться окружить Вооруженные силы Украины на Донбассе с целью оккупации Харькова. Для этого они перебрасывают войска из других военных округов и подключают мобилизационные резервы. Также они пытаются улучшить свои позиции на отдельных направлениях на юге.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Россия концентрирует большое количество военной техники на восточном и южном направлениях. Киеву известны их планы по Донбассу и Харькову. Ситуация показывает, что санкций, которые уже есть, мало для того, чтобы остановить Москву. И ограничений будет больше.

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