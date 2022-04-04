Россия готовится захватить Харьков и окружить украинские войска в зоне ООС - Минобороны

Харьков / Reuters

Российские оккупанты готовятся к захвату города Харьков. Кроме того, они намерен окружить украинские силы Операции Объединенных сил.

"Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы окружить группировку Объединенных сил и овладеть городом Харьков", - заявил пресс-секретарь Министерства обороны Александра Мотузяника во время брифинга.

Уничтожение объектов критической инфраструктуры

По его словам, Россия продолжает применять высокоточное вооружение для уничтожения объектов критической инфраструктуры Украины и принимает меры по формированию и перемещения дополнительных подразделений из состава Восточного и Центрального военного округа для участия в боевых действиях.

"Противник усиливает группировку войск западного и южного военных округов в Слобожанском и Донецком операционных районах - как путем переброски войск других военных округов, так и путем привлечения подразделений мобилизационного резерва", - рассказал Мотузяник.

Кроме того, оккупанты налаживают маршруты логистического обеспечения группировок войск, создают запасы боеприпасов, ракет и ГСМ, а также осуществляют подготовку медицинских учреждений к приему большого количества раненых.

"В целом российские оккупационные войска проводят перегруппировку и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге Украины", - добавил спикер Минобороны.

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Отметим, недавно под Харьковом украинские воины разгромили мотострелковую роту, которая входила в состав 59-го танкового полка РФ. Там ликвидировано более 80% личного состава подразделения.

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

Также ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции важны, но, по его словам, они "не сломают позвоночник путинизма".

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